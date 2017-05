Slovenci domov poraženi, a z dvignjenimi glavami

Junija odločilni tekmi s Švico in Portugalsko

6. maj 2017 ob 15:46,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 17:42

Halle - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so v Halleju pričakovano izgubili obračun z Nemci (25:20), vendar so pustili precej boljši vtis kot pred tremi dnevi v Stožicah.

Selektor Veselin Vujović je v primerjavi s prvo tekmo napravil nekaj menjav. Namesto Primoža Prošta in Urbana Lesjaka sta v vratih stala Urh Kastelic in Matevž Skok. V ekipi je bil tudi Staš Skube, iz nje pa je izpadel Jan Grebenc.

Začetek povsem drugačen kot v Stožicah

Slovenci so pogumno začeli srečanje pred 10.000 gledalci. Tilen Kodrin je izenačil na 1:1, malo kasneje pa je Žiga Mlakar poskrbel za vodstvo (2:1). Nemci so nato s štirimi goli zapored preobrnili izid (5:3). Kljub temu so varovanci Veselina Vujovića v uvodnih minutah pokazali več želje, borbenosti in poguma kot v Stožicah, kar je vlivalo optimizem pred nadaljevanjem. In res, Tilen Kodrin je v 14. minuti izenačil na 5:5.

Nemci na odmor s +4

Po nekaj zapravljenih napadih Slovencev so se Nemci odlepili na 8:5. Vujović je nato v igro prvič poslal Jureta Dolenca, malo kasneje (18.) pa je vzel tudi minuto odmora. Po njej je Patrick Wiencek v protinapadu zabil za 9:5. Nik Henigman je z dvema goloma prekinil strelsko sušo Slovencev (10:7). A Nemci niso popuščali, Fabian Wiede je v 25. minuti zabil za 12:7 ob igralcu manj. A Slovenija se ni predala. Gola Henigmana in Blaža Janca so jo pripeljali na -3 (12:9). Polčas se je končal s 14:10. Henigman in Zarabec po tri gole za Slovenijo.

Kastelic nizal obrambe, Slovenci prišli na -2

Na začetku drugega polčasa je v slovenskih vratih nekaj obramb zbral Urh Kastelic, a žal tega njegovi soigralci v napadu niso najbolje izkoristili oziroma je na drugi strani dobro delo opravljal tudi Andreas Wolff. Naposled ga je le matiral Dolenec (16:12). Slovenci so prišli še bližje. Po novih obrambah Kastelica sta Janc in Henigman znižala slovenski zaostanek na -2 (16:14), tako da je nemški selektor Christian Prokop vzel minuto odmora (43.). Slovenci so delovali čvrsto, v sredini obrambe sta dobro delovala Blaž Blagotinšek in Henigman, ki je zabijal tudi v napadu. V 47. minuti je tako s svojim petim golom znižal na 18:16.

Sledila je izključitev Davida Miklavčiča, kar so Nemci izkoristili in ušli na +4 (20:16). Do konca je bilo še deset minut. Slovenci so v 57. minuti po golu Dolenca prišli na -3 (22:19), a Nemčija presenečenja ni dovolila.

ROKOMET (M)

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA

SKUPINA 5

4. KROG

NEMČIJA - SLOVENIJA 25:20 (14:10)

Henigman 5, Dolenec in Zarabec 4.

Nedelja:

PORTUGALSKA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 8, Slovenija 3, Portugalska 3, Švica brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

Aleš Vozel