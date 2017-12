Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Norvežanke branijo naslov. Foto: EPA Dodaj v

Rokomet - polfinale: Nizozemska - Norveška

Zvečer še Francija in Švedska

15. december 2017 ob 17:31

Hamburg - MMC RTV SLO

Na svetovnem ženskem rokometnem prvenstvu v Nemčiji petek prinaša polfinalna dvoboja. V prvem se merita Nizozemska in Norveška.

Norvežanke so branilke naslova, svojo moč so pokazale v četrtfinalu, ko so Rusijo nadigrale s 34:17. Na drugi strani je Nizozemska s 30:26 ugnala Češko. V drugem polfinalu se bosta ob 20.30 pomerili Švedska in Francija.

Norvežanke so hitro pokazale zobe. S čvrsto obrambo 6-0 so ustavile nizozemski napad, na drugi strani pa pridno polnile mrežo nasprotnic, tudi iz protinapadov, tako da je semafor po desetih minutah kazal 8:1. Nizozemska selektorka je vzela minuto odmora, ki pa ni pomagala. Norveška je namreč

ROKOMET (Ž)



SVETOVNO PRVENSTVO 2018



Polfinale, danes ob 17.30:

NIZOZEMSKA - NORVEŠKA -:- (10:17)



Ob 20.30:

ŠVEDSKA - FRANCIJA

Prenos obeh tekem na TVS 2/MMC-ju.

Četrtfinale:

ŠVEDSKA - Danska 26:23 (13:12)



FRANCIJA - Črna gora 25:22 (12:10)



NIZOZEMSKA - Češka 30:26 (17:16)



NORVEŠKA - Rusija 34:17 (15:8)

A. V.