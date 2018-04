Slovenci gladko opravili z Belorusi

Tekmi priprava za Madžare

7. april 2018 ob 17:28,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 19:08

Trbovlje - MMC RTV SLO

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi v Trbovljah s 35:29 premagala Belorusijo, s katero bo v nedeljo ob 18.00 igrala še v Laškem.

Slovenci so v dvorani Polaj hitro prevzeli pobudo in povedli z 9:5, do polčasa pa je prednost narasla že na +7 (17:10). Pri Sloveniji je blestel Borut Mačkovšek, ki je dosegel pet golov.

Izbranci Veselina Vujovića so od ponedeljka v Laškem opravili sedem treningov, na katerih so se lotili tudi že postavljanja kombinacij za kvalifikacije z svetovno prvenstvo 2019 proti Madžarom. Poleg dela v dvorani Tri lilije so se lotili tudi analize junijskih tekmecev, ki bodo v Siofoku ta vikend odigrali dve tekmi proti Avstriji in Braziliji.

ROKOMET (M)



KVALIFIKACIJE ZA SP 2019



PRIPRAVLJALNI TEKMI



Trbovlje:

SLOVENIJA - BELORUSIJA 35:29 (17:10)

Mačkovšek 7, Zarabec 5, Janc in Dolenec 4; Puhouski, Šilovič in Brouka 4.





Nedelja ob 18.00 (Laško):

SLOVENIJA - BELORUSIJA

A. V.