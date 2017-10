Mlakarjev zadetek za remi proti sosedom

Za predigro tekme rokometnih legend

26. oktober 2017 ob 14:05,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 20:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah pred 6.000 gledalci po razburljivem finišu s Hrvaško igrala 26:26.

Potem ko so ves drugi polčas lovili tekmece, je Slovencem uspelo prav na koncu izenačiti izid. Za zadnji napad je ostalo 30 sekund, s svojim sedmim golom, tokrat z razdalje, je bil uspešen Žiga Mlakar. Hrvaška je imela še šest sekund za zadnji napad. Igor Karačić je sicer zatresel mrežo, a sodniki zadetka niso priznali, saj se je že oglasila sirena.

Hrvaška ves 2. polčas korak pred Slovenci

V drugem polčasu je imela Hrvaška ves čas rahlo prednost. Slovence sta v igri držala predvsem vratar Urban Lesjak (5 obramb) in Žiga Mlakar, ki je Slovence s črte večkrat približal na le gol zaostanka. Blaž Janc je v 58. minuti z desnega krila znižal na 25:26, nato je pomagala tudi sreča, saj je Hrvaška dvakrat zadela vratnico, končni izid pa je sedem sekund pred koncem postavil Mlakar.

Slovenci oslabljeni

Tudi prvi polčas je bil zelo izenačen, oba selektorja sta opravila veliko menjav. Čeprav je bil dvoboj prijateljski, je bilo veliko agresivnosti in tudi iskric. Hrvaška je po 30 minutah vodila s 13:14, pri čemer je Ivan Čupić dosegel pet od svojih osmih zadetkov. To je bilo prvo srečanje obeh reprezentanc po januarskem svetovnem prvenstvu, ko je Slovenija v dvoboju za tretje mesto v Parizu po neverjetnem preobratu prišla do prve medalje na SP-jih v moštvenih športih. Domača izbrana vrsta je bila danes oslabljena, manjkali so številni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Vid Poteko, Jan Grebenc in Borut Mačkovšek.

Za uverturo šov slovenskih legend

Stožice so bile že vse popoldne rokometno obarvane. Pomerili so se rokometaši, ki so zaznamovali slovensko rokometno preteklost. Snidenje rokometnih veteranov - nekateri od njih še vedno igrajo (Uroš Zorman, Luka Žvižej, Dušan Podpečan, Matjaž Brumen ...), nekateri so zapluli v trenerske vode (Uroš Šerbec, Boštjan Ficko, Aleš Pajovič, Zoran Jovičić, Roman Šavrič ...), nekateri so v roke prijeli tudi komentatorske mikrofone (Roman Pungartnik, Tomaž Tomšič ...), nekateri so v Slovenijo prišli iz tujine (Sergej Rutenka, Tominec ... ) - je bilo prisrčno, legende so obudile številne spomine.

Izkupiček za zdravljenje Nenada Stojakovića

Na dogodku Pozdrav legendam je nastopilo 44 rokometašev, ki so zastopali slovenske barve v zadnjih 25 letih. Nastopile so štiri selekcije, ki so jih vodili nekdanji selektorji Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Boris Denič, Slavko Ivezič, Niko Markovič in Tone Tiselj. Dogodek je imel humanitarno noto, celoten izkupiček bo Rokometna zveza Slovenije namenila za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića.

Pripravljalni tekmi, Stožice:

SLOVENIJA - HRVAŠKA 26:26 (13:14)

6.000 gledalcev

Zagreb, sobota ob 20.15:

HRVAŠKA - SLOVENIJA

T. O.