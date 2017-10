Rokomet v živo: Slovenija - Češka 22:24 (51')

Danke dobile tudi drugo tekmo

1. oktober 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 19:16

Celje - MMC RTV SLO

Ženska rokometna reprezentanca je v Celju ob 18.00 s Češko začela tekmo 2. kroga kvalifikacij za preboj na evropsko prvenstvo.

Izid v 51. minuti je 24:22 za Češko. Začetek je bil izenačen, Čehinje so povedle s 3:2, sledile so najbolj bleščeče slovenske minute, saj so varovanke Uroša Bregarja v 15. minuti povedle z 9:4. A prednost je kmalu začela kopneti. Čehinje so imele v 20. minuti dve igralke več, tako so znižale na 12:11. V zaključku polčasa so Slovenke spet ušle na +3, a v zadnji sekundi polčasa so Čehinje znižale na 15:14.

Slovenija je v prvem krogu izgubila na gostovanju na Danskem. Polfinalistke zadnje evropskega prvenstva so uspešno opravile tudi z drugo tekmo, saj s 15 zadetki razlike slavile na Islandiji.

Kvalifikacije za EP, 2. krog:

SLOVENIJA - ČEŠKA -:- (15:14)

ISLANDIJA - DANSKA 14:29 (4:13)

Lestvica: Danska 4, Češka 2, Slovenija in Islandija brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo med 30. novembrom in 16. decembrom prihodnje leto v Franciji, se bosta iz vseh sedmih skupin uvrstili po dve najboljši reprezetanci, napredovala pa bo še najboljša tretjeuvrščena reprezentanca.

