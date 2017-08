Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Gorenja v novo sezono vstopajo z velikimi željami, prvi preizkus pripravljenosti pa bo že v sredo, ko bodo v 1. krogu Lige Seha gostili Celje Pivovarno Laško. Foto: www.alesfevzer.com Matjaž Brumen želi še s četrtim klubom postati državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rokometaši Gorenja odločni, da končajo dolgoletno sušo

V sredo začetek Lige Seha, že za uvod slovenski derbi

28. avgust 2017 ob 15:55

Velenje - MMC RTV SLO, STA

"Menim, da je prišel čas za spremembe na vrhu slovenskega rokometa," pred novo sezono celjskim tekmecem "grozi" trener Gorenja Željko Babić. Prvi preizkus, ali misli resno, bo že v sredo.

Rokometaši velenjskega Gorenja so v preteklih letih neuspešno naskakovali slovenski vrh. Vse pomembnejše domače lovorike so romale v Celje, v novi sezoni pa so trdno odločeni, da prekinejo dolgoletno sušo (zadnji pokal so v svoje vitrine pospravili leta 2013) in osvojijo naslov državnih prvakov.

Ker so pri Celju Pivovarni Laško ostali brez sedmih dolgoletnih nosilcev igre, bi letošnja sezona res lahko prinesla drugo ime na vrhu. V Velenju obljubljajo, da bodo najboljše igre prikazali v zadnjem delu sezone, ko bodo na sporedu odločilne tekme. A zakaj je ne bi že na začetku zagodli večnim tekmecem iz Celja? To sredo se bo že začela Liga Seha, Gorenje pa bo v uvodnem krogu v Rdeči dvorani gostilo Celje Pivovarno Laško. Tekma se bo začela ob 20.45.

Cilji so namreč visoki tudi v Ligi Seha, kar pomeni nastop na zaključnem turnirju, v Ligi prvakov pa je cilj osvojiti prvo ali drugo mesto v skupinskem delu.

"Že prvi medsebojni dvoboj bi lahko nakazal razmerje moči na domačih tleh, a prave rokometne bitke šele sledijo v drugi polovici sezone, naš osrednji cilj pa je naslov državnih prvakov," je dejal kapetan Niko Medved.

Številni novi obrazi v Rdeči dvorani

V ekipi Gorenja je kar nekaj sprememb. Poleg trenerja Boruta Plaskana so odšli Janez Gams, Anže Ratajec, Mitja Nosan in Srb Luka Mitrović. Novi trener je nekdanji hrvaški selektor Željko Babić, v Rdečo dvorano pa so prišli tudi slovenska reprezentanta Jan Grebenc in Matic Verdinek. Hrvat Robert Markotić ter Črnogorca Žarko Pejović in Miljan Vujović.

"Priprave so potekale po načrtih, moji varovanci pa so ves čas zagnano delali. Menim, da je prišel čas za spremembe na vrhu slovenskega klubskega rokometa, skupaj s svojimi varovanci pa bom naredil vse, da prekinemo dolgoletno sušno obdobje in izpolnimo zastavljene načrte. Ti so visoko postavljeni, v nasprotnem primeru sploh ne bi prišel v Velenje, a menim, da jih lahko izpolnimo," je optimističen Babić.

Brumen po državni naslov še s četrtim klubom

Izkušeni Matjaž Brumen, ki je bil državni prvak s Prulami, Celjem in Koprom, želi ta užitek doživeti še v dresu Gorenja: "Imamo številne nove igralce in novo zunanjo vrsto. V primerjavi s preteklo sezono bo gotovo več rotacij v naši igri, novi trener pa stavi na vse igralce in s tem tudi visok ritem igre. Skupaj smo šele dober mesec, še veliko manevrskega prostora imamo za izboljšanje naše igre, po mojih izkušnjah bomo svoj pravi obraz pokazali šele po novem letu."

Velenjska zasedba se bo v Ligi prvakov pomerila s španskim Ademarjem iz Leona, danskim Skjernom, švicarskim Kadettnom iz Schaffhausna, romunskim Dinamom iz Bukarešte in norveškim Elverumom. V prvem delu sezone ne bo igrala v državnem prvenstvu, temveč v regionalni ligi Seha, kjer bodo poleg Celja Pivovarne Laško nastopili še makedonska Vardar Skopje in Metalurg Skopje, srbska Vojvodina Novi Sad in Dinamo Pančevo, hrvaška Zagreb in Nexe Našice, slovaški Tatran Prešov ter beloruski Meškov Brest.

Liga Seha, 1. krog, sreda ob 20.45:

GORENJE VELENJE - CELJE PIV. LAŠKO



Sreda:

TATRAN PREŠOV - MEŠKOV BREST



VOJVODINA - DINAMO PANČEVO



Četrtek:

ZAGREB - NEXE



Sobota:

METALURG SKOPJE - VARDAR

