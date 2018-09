Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gorenje v sezono vstopa s številnimi novinci in trenerjem Zoranom Jovičićem, ki je za krmilo velenjske barke prijel že ob koncu lanske sezone. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rokometaši Gorenja v sezono z desetimi novinci

Perspektivna ekipa, ki potrebuje čas da dozori

7. september 2018 ob 15:46

Velenje - MMC RTV SLO

Pri rokometaših Gorenja želijo spisati novo zgodbo, čeprav to na začetku sezone prinaša tudi "nesoglasja na igrišču", kot se je izrazil kapetan David Miklavčič.

Danes se s tekmo Dobova - Maribor Branik začenja nova sezona državnega prvenstva, velenjska ekipa pa bo uvodno tekmo (v gosteh z Jeruzalem Ormožem) odigrala v sredo. Novo sezono je že odprla s prvo tekmo kvalifikacij Pokala EHF, to soboto pa jo v domači dvorani z ekipo Alingsas čaka še povratni obračun.

Gorenje je pred novo sezono doživelo pomladitev, saj bo njeno okostje sestavljalo 10 novincev – Nikola Špelić, Vlado Matanović, Luka Logar, Vid Levc, David Miklavčič, Filip Banfro, Emir Taletović, Miha Kavčič, Aleks Kavčič in Andraž Kete. "Menim, da je naša pomlajena ekipa perspektivna, potrebuje pa še čas, da se uigra. Načrt je, da v obdobju dveh let ustvarimo kakovostno, uigrano ekipo, ki se bo zmožna kosati z ekipami v evropskem srednjem razredu in se sposobna s Celjem spopasti za naslov prvaka Slovenije. Rokometu v Velenju in klubu želimo vrniti sijaj in priznanje, ki ga je uživalo v svojih najboljših letih," pravi glavni trener Zoran Jovičić.

Kapetan David Miklavčič se zaveda, da ekipa trenutno še plačuje davek na pomladitev: "Kakor v vsaki novi ekipi, kjer se zamenja veliko število igralcev, tudi pri nas ob začetku sezone prihaja do takoimenovanih nesoglasij na igrišču. Tukaj govorim predvsem o neuigranosti, ki je posledica spoznavanja igralcev in navajanje drug na drugega. Ta nesoglasja so kot nek davek, ki ga sedaj plačujemo za dosego cilja, ki si ga je klub zastavil. Ampak nič zato, pred sezono smo se vsi zavedali, kaj nas čaka. Še vedno se tega zavedamo in vse poskušamo reševati iz dneva v dan ter odpravljati napake. Verjamem, da so fantje pravi za doseganje zastavljenih ciljev. Vsak ima neke svoje kvalitete, ki jih le potrebno le izpiliti."

O ciljih vodstvo Gorenja noče preveč razpredati. Športni direktor Janez Gams: "Za letošnjo sezono smo si zadali čisto enostavne cilje. Želimo si na vsaki tekmi pokazati največ in zmagati. Pomembno je, da se ekipa na vsakega nasprotnika dobro pripravi ter na igrišču prikaže dobro in borbeno igro. Želel bi si, da tudi okolica in navijači spoznajo, da smo začeli pisati neko novo zgodbo. Tudi če fantje na igrišču ne bodo najboljši, bodo pa zagotovo najbolj borben in želim si, da bi na svaki tekmi drago prodali svojo kožo."

T. O.