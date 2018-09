Rokometaši Krke v superpokalu presenetili Celjane

Ženski superpokal bo v soboto

5. september 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 21:45

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Krke so v polni dvorani Marof v Novem mestu presenetljivo osvojili slovenski superpokal, premagali so državne in pokalne prvake Celjane s 23:22.

22-kratni državni in 21-kratni pokalni zmagovalci so v preteklih sezonah na domačem prizorišču in niso imeli dostojnih tekmecev. Prvo dejanje v novi rokometni sezoni se je po dramatični končnici razpletlo po okusu Novomeščanov, ki so na kolena spravili zvezdniške tekmece iz Celja in prvič v zgodovini kluba osvojili slovenski superpokal.

Prestižna tekma pred 1.000 gledalci je bila v prvem polčasu izenačena. Izbranci Branka Tamšeta so si v 20. minuti priigrali tri gole prednosti (9:6), po novomeški minuti odmora pa so jih gostitelji v 24. minuti ujeli in izenačili na 9:9.

Izjemno motivirani Novomeščani so si v 37. minuti priigrali dva gola prednosti (15:13), nato pa so Celjani aktivirali vse sile. V 41. minuti so izenačili na 15:15, sedem minut pozneje po dolgem času znova povedli z 18:17.

V končnici tekme so Novomeščani zaigrali sijajno in z golom Jake Jakšeta v 57. minuti znova povedli z 20:19, v finišu pa so zaigrali zbrano in preudarno, po golu Kristijana Pršine za vodstvo z 22:20 v zadnji minuti pa je bilo jasno, da bodo tudi slavili.

V novomeški ekipi sta bila najučinkovitejša Jernej Papež z osmimi in Jaka Jakše s šestimi goli, v celjski pa Josip Šarac s štirimi zadetki.

Tamše: Prejeli smo pravo zaušnico

"Moji varovanci so prejeli pravo zaušnico, hkrati pa so se lahko prepričali, da ni vse samoumevno. Na vseh tekmah bo treba igrati na vso moč, trdo delati in garati na treningih in tekmah, le v tem primeru bomo zmagovali," je povedal trener Celjanov Branko Tamše.

Skoko: Naš način igranja neugoden za Celjane

Trener Krke Mirko Skoko je bil seveda navdušen: "V preteklih letih sem vselej na tekmah proti Celjanom verjel v zmago svojih varovancev. Od vseh ekip na slovenski sceni smo zaradi našega načina igranja najbrž najbolj neugodni za Celjane. Danes se nam je vse izšlo po načrtih: vratar Tomić je bil sijajen, tudi drugi igralci so bili na zelo visoki ravni, moji fantje so si zares zaslužili današnjo zmago."

V soboto bo na sporedu še ženska tekma za slovenski superpokal, v velenjski Rdeči dvorani se bodo ob 16. uri pomerile rokometašice Krima Mercatorja in Zagorja.

SUPERPOKAL SLOVENIJE, Novo mesto:

KRKA - Celje Pivovarna Laško

23:22 (11:12)

Krka: Pavlin, Tomič, L. Rašo 1, Bevec, Didović 4, Okleščen 2, Pršina 2, Irman, Jakše 6, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 8 (2), Kukman, Windischer, Matko.

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 1, Jurečič 4, Malus 1, Razgor 3 (2), Marguč 1, Šarac 4, Grošelj 1, Nenadić, Kodrin 3 (1), Horžen, Makuc, Anić 2, Dušebajev, Bećiri 1.



Sedemmetrovke: 2/3; 3/6.



Izključitve: Krka 4; 10 minut.



ŽENSKE, Velenje



Sobota ob 16.00:

KRIM MERCATOR - ZAGORJE