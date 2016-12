Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Dean Bombač ima težave s poškodovanim rebrom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rokometaši na začetku priprav več v bazenu kot v dvorani

Slovenija v Franciji šibkejša, kot je bila v Riu

22. december 2016 ob 17:09

Zreče - MMC RTV SLO/STA

Slovenska rokometna reprezentanca je v Zrečah začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu v Franciji. Kapetan Zorman bo na prvenstvu le svetovalec, vprašljiva je tudi pomoč vratarja Škofa.

Selektor Veselin Vujović ne skriva, da je zaskrbljen zaradi številnih poškodb svojih varovancev. Najbolj problematičen je v odsotnosti Uroša Zormana drugi ideolog slovenske igre Dean Bombač, ki je po zlomu rebra še vedno "v bolniški", prav tako ga skrbi, da nekateri nosilci igre v svojih klubih nimajo vidnih vlog in imajo pomanjkanje težkih tekem, ki jih bo v Franciji na pretek. Slovenija se bo v prvem delu SP-ja v Metzu pomerila z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Španijo in Tunizijo, v pripravljalnem delu pa jo čakajo tri tekme, ena s Savdsko Arabijo in dve s Francijo.

Številni igralci zelo utrujeni

"Uvodni štirje dnevi priprav bodo namenjeni regeneraciji po napornem prvem delu sezone, najzahtevnejše delo nas čaka po 26. decembru. V prvem delu bodo igralci več v savnah ali bazenu, manj v dvorani," je uvodoma dejal Vujović. "Nekateri igralci so zares utrujeni, reprezentanti, ki nastopajo v Franciji, so še v sredo zvečer imeli ligaške nastope in se nam bodo pridružili v današnjih večernih urah. V prvem delu priprav bo imel največ dela naš strokovnjak za telesno pripravo Primož Pori, njegova vloga bo v uvodnih štirih dneh veliko pomembnejša od moje."

"Dejstvo je, da v Franciji ne bomo imeli tako močne zasedbe kot na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, odsotnost Zormana in morda Bombača se bo gotovo poznala v naši igri. Pred menoj je gotovo odgovorna naloga, saj moram dvigniti na višjo stopnjo tudi nekatere igralce, ki v svojih klubih nimajo vidnih vlog," je še pripomnil Vujović.

Gaber vesel, da je spet na Zrečah

Igra slovenske reprezentance, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojila šesto mesto, bo slovela na krožnem napadalcu Mateju Gabru: "Rad se vračam v to okolje. Vesel sem tudi snidenja s svojimi soigralci, v prejšnjih letih smo postali prava klapa," je uvodoma dejal krožni napadalec Picka iz Szegeda. "Na SP-ju v Franciji moramo igrati tekmo po tekmo, šele po njih bomo potegnili črto in videli naše mesto. Naša skupina je zanimiva, tekmeci so močni. Z vsemi smo se že pomerili in jih tudi premagali."

Slovenija bo v pripravljalnem obdobju odigrala tri tekme. Prva bo 30. decembra v Brežicah, kjer se bo pomerila s Savdsko Arabijo, drugi dve pa v Franciji z domačo izbrano vrsto. Prva tekma s Francijo bo 6. januarja v Toulousu, druga pa dva dni pozneje v Montpellieru.

Vujovićev seznam:

- vratarji: Urh Kastelic (Maribor Branik), Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), Matevž Skok (Zagreb) in Gorazd Škof (PSG);

- krilni igralci: Darko Cingesar (Zagreb), Blaž Janc, Tilen Kodrin (oba Celje Pivovarna Laško) in Gašper Marguč (Veszprem);

- zunanji igralci: Marko Bezjak (Magdeburg), Vid Kavtičnik, Jure Dolenec (oba Montpellier), Jan Grebenc, Nik Henigman (oba Riko Ribnica), Borut Mačkovšek, David Razgor, Miha Zarabec (vsi Celje Pivovarna Laško), David Miklavčič (Zagreb) in Uroš Zorman (Vive Tauron Kielce);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Vid Poteko (Celje Pivovarna Laško).

T. O.