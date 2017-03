Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V NLB Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani so trenerji rokometnih klubov, ki se bodo potegovali za naslov državnega prvaka, razgrnili cilje za končnico. Foto: Borut Živulović/BoBo Vse ekipe so se zasluženo prebile v končnico, skozi celotno sezono so krojile slovenski vrh. Ogledal sem si nekaj tekem in videl veliko lepih zadev ter dobrih in mladih igralcev, kar je za slovenski rokomet vsekakor dobro. Branko Tamše, trener Celja Pivovarne Laško Velenjski trener Borut Plaskan želi Celju odzveti primat najboljše ekipe v državi. Foto: Borut Živulović/BoBo Iz sezone v sezono prekašamo vse naše napovedi in vsi v Kopru dajemo več, kot dobimo. V nadaljevanju sezone bomo igrali sproščeno, na vseh tekmah pa bomo skušali zmagati. Celjani, Velenjčani in Ribničani so v prednosti, a proti nam se bodo morali prav vsi pošteno potruditi. Zoran Jovičić, trener Kopra 2013 Trener Urbanscape Loke Siniša Markota je prepričan v dodatno uveljavitev svojih mladih igralcev. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rokometaši nadaljujejo boj za naslov državnega prvaka

V Velenju želijo le eno: celjski skalp

15. marec 2017 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konec tega tedna se začenjajo odločilni boji za naslov državnega prvaka v rokometu. Igralcem iz Kopra, Ribnice, Škofje Loke in Novega mesta se bodo v elitni skupini pridružili Celjani in Velenjčani.

Ti zavoljo nastopov v regionalni ligi Seha niso igrali v prvem delu Lige NLB, papirnati favoriti pa so branilci naslova iz mesta ob Savinji.

Celjani še vedno objokujejo nesrečen poraz iz Zagreba, ko so po nekoliko "čudnih okoliščinah" ostali pred vrati Lige prvakov, v letošnji pomladi pa bodo naredili vse, da osvojijo 21. naslov državnih prvakov in 20. naslov pokalnih zmagovalcev.

Celjska, velenjska in koprska ekipa, slednja je v rednem delu osvojila prvo mesto, bodo končnico začele z 38 točkami, ribniška s 36, škofjeloška z 29 in novomeška z 28 točkami, v končnici pa bo na sporedu deset krogov. Trenerji vseh klubov so se danes predstavili v NLB Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani in razgrnili cilje za končnico.

Tamše: Imperativ zmage bo na celjski strani

"Vse ekipe so se zasluženo prebile v končnico, skozi celotno sezono so krojile slovenski vrh. Ogledal sem si nekaj tekem in videl veliko lepih zadev ter dobrih in mladih igralcev, kar je za slovenski rokomet vsekakor dobro," je uvodoma dejal trener Celja Branko Tamše in dodal: "Zavedamo se, da bodo vsi proti nam lahko zaigrali povsem sproščeno in da bo imperativ zmage na naši strani. Naša želja je, da premagamo vse od njih, a to ne bo enostavno. Pred nami je deset izjemno težkih tekem in mi se bomo potrudili po najboljših močeh, da se prikažemo v lepi luči in ubranimo naslov državnih prvakov, predvsem pa naj končnica mine v športnem boju."

V Velenju želijo celjski skalp

"Naš cilj je, da Celju odvzamemo primat najboljše ekipe v državi v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Celjani so v rahli prednosti, a naredili bomo vse, kar je v naši moči in končno osvojimo kakšno lovoriko. Ne smemo pozabiti tudi na druge ekipe, vse tekme, predvsem v gosteh, bodo zelo zahtevne in bo treba biti maksimalno zbran," je dejal trener velenjske zasedbe Borut Plaskan, ki lahko računa na vse svoje varovance, izjema je le poškodovani Anže Ratajec, ki je že dlje časa odsoten.

Proti Kopru se bodo morali vsi potruditi

Koprčani so osvojili prvo mesto v rednem delu prvenstva in znova prijetno presenetili slovensko rokometno javnost, trener Zoran Jovičić pa je dejal: "Iz sezone v sezono prekašamo vse naše napovedi in vsi v Kopru dajemo več, kot dobimo. V nadaljevanju sezone bomo igrali sproščeno, na vseh tekmah pa bomo skušali zmagati. Celjani, Velenjčani in Ribničani so v prednosti, a proti nam se bodo morali prav vsi pošteno potruditi."

Ribnica po SP-ju zelo popustila

Ribniška zasedba je bila do reprezentančnega premora zelo suverena na domačih tleh, po svetovnem prvenstvu v Franciji pa je močno popustila in redni del končala na drugem mestu. "Vsako tekmo bomo šli na zmago proti vsem ekipam v končnici. Radi bi ponovili minulo sezono in vnovič osvojili tretje mesto," je odločno dejal trener Ribničanov Robert Beguš.

V Škofji Loki stavijo na mlade

Trener škofjeloške zasedbe Siniša Markota in njegov kolega na novomeški klopi Mirko Skoko navkljub najslabšemu izhodiščnemu položaju napovedujeta, da se bodo njihovi varovanci borili do zadnjih moči in sta prepričana v še dodatno uveljavitev svojih mladih igralcev.

1. NLB Leasing liga, končnica

Sobota ob 19.00:

KOPER 2013 - KRKA

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Nedelja ob 19.00:

GORENJE VELENJE - RIKO RIBNICA

M. L.