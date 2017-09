Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tjaša Stanko je bila s 6 zadetki najučinkovitejša igralka v slovenski izbrani vrsti. Foto: RK Krim Dodaj v

Rokometašice nemočne proti razigranim Dankam

Gostiteljice v drugem polčasu prestavile v višjo prestavo

27. september 2017 ob 22:35

Farum - MMC RTV SLO

Ženska slovenska rokometna reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2018 na Danskem začela s porazom. Gostiteljice so bile boljše z 28:22.

Danke so silovite odprle tekmo in po desetih minutah vodile že s 7:1. Slovenke v uvodnih minutah nikakor niso našle poti mimo izjemno razpoložene vratarke Sandre Toft. Po strelskem postu so nato varovanke Uroša Bregarja vendarle zaigrale nekoliko bolje, ob izidu 11:5 so dosegle pet zaporednih zadetkov in polčas končale z minimalnim zaostankom (12:11).

V nadaljevanju pa so nato Danke prestavile v višjo prestavo, ob izidu 16:14 jim je uspel delni izid 4:0, s katerim so v 42. minuti znova pobegnile na +6, prednosti pa niso izpustile več iz rok. V končnici tekme, natančneje v 56. minuti, so vodile že celo za osem zadetkov (28:20).

Kvalifikacije za EP 2018, skupina 5

1. krog:

DANSKA - SLOVENIJA

28:22 (12:11)

Danska: Toft Galsgaard, Reinhardt, Boegelund, S. Iversen, Fisker 2, Woller 2, Heindahl 8, Grigel, Tranborg 5, L. Jörgensen, Kristiaansen, T. Jensen, S. Jörgensen 6, A. Jensen, Haugsted 5, R. Iversen.

Slovenija: Marinček 1, Pandžić, Leški, Ferfolja 1, Abina 2, Gros 5, Stanko 6, Ljepoja, Zulić 2, Irman 1, Koren, Mrmolja, Barič 3, Hrnčič, Vrček 1, Hren.

Sedemmetrovke: 3/3; 6/9

Izključitve: 6 min; 0 min



2. krog, nedelja ob 18.00, Celje:

SLOVENIJA - ČEŠKA

Na evropsko prvenstvo, ki bo med 30. novembrom in 16. decembrom prihodnje leto v Franciji, se bodo iz vseh sedmih skupin uvrstile po dve najboljši reprezetanci, napredovala pa bo še najboljša tretjeuvrščena reprezentanca.

M. L.