Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Ana Gros je bila na obeh tekmah s po sedmimi zadetki najboljša strelka Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com V dvorani Golovec se je zbralo 1.200 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Gladka zmaga Slovenk nad... Sorodne novice Slovenske rokometašice v Reykjaviku iztržile remi Dodaj v

Rokometašice tokrat gladko odpravile Islandke

Odločilni tekmi čez dva meseca

25. marec 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 19:52

Celje - MMC RTV SLO, STA

Slovenske rokometašice so v kvalifikacijah za EP 2018 v dvorani Golovec v Celju premagale Islandke z 28:18. V sredo v Reykjaviku je bilo 30:30.

Izbranke Uroša Bregarja so se z zmago prebile na drugo mesto v skupini 5, odločilni tekmi pa bodo odigrale 30. maja, ko se bodo na domačih tleh pomerile z Dankami, in 3. junija, ko bodo gostovale na Češkem. Za preboj na sklepni turnir morajo osvojiti drugo mesto.

Prvo mesto v skupini si je že zagotovila Danska, ki je na štirih tekmah dosegla prav toliko zmag.

Slovenke so pred štirimi dnevi na Islandiji šele v izdihljajih tekme rešile svojo kožo in iztržile neodločen izid, tokrat pa so od prve minute imele vse vajeti igre v svojih rokah. Že po 12 minutah igre so si priigrale tri gole prednosti (6:3).

Najboljša strelka Ana Gros (7 zadetkov) je hitro prišla na pravo delovno temperaturo in bila nerešljiva uganka za islandske rokometašice, tudi slovenska obramba je bila na zelo visoki ravni in je v uvodnih 24 minutah prejela le šest golov. Bregar je s pogostimi menjavami držal razmeroma visok ritem, njegove varovanke pa so v prvi polovici tekme največ vodile za pet golov - v 27. minuti je bilo 13:8, ob polčasu pa 15:10.

Slovenke so vse dvome razrešile na začetku drugega polčasa. V 6. minuti nadaljevanja so si z raznovrstno igro priigrale osem golov prednosti (19:11), v nadaljevanju pa hitro tudi deset (22:12) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Sloveniji.

Evropsko prvenstvo bo decembra v Franciji.

Izjavi po tekmi

Uroš Bregar, selektor Slovenije: "V primerjavi s tekmo v Reykjaviku je bila naša obramba na veliko višji ravni. Naša kombinirana obramba 6-0 in 5-1 je presenetila Islandke, na visoki ravni pa je bila poleg obrambe bila tudi vratarka Amra Pandžić. V napadu me je jezilo, da smo zapravili veliko lepih priložnosti, a dobro predstavo iz prvega polčasa smo v drugi polovici nadgradili in zasluženo zmagali."

Ana Gros: "Žal mi je, da že na Islandiji nismo prikazale tako dobre predstave. Tekma v Reykjaviku je bila za vse nas dobra šola, danes smo odigrale tako kot znamo in zmoremo. Odločitev o preboju na EP bo padla na zadnjih dveh tekmah, na eni tekmi moramo zmagati, kar pa bo zelo težko. Ostajam optimistka, v preteklosti smo dokazale, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi."

Skupina 5:

SLOVENIJA - ISLANDIJA 28:18 (15:10)

1.200; Gros 7 (2), Stanko 5, Ferfolja 3, Abina, Zulić, Koren, Hrnčič in Beganović po 2, Regner, Rebolj in I. Amon po 1; Haraldsdottir 4.

7-metrovke: 2/2; 1/1

Izključitve: 10 min; 8 min

Odigrano v sredo:

ISLANDIJA - SLOVENIJA 30:30 (16:17)

Örvardsdottir 10; Gros 7, Stanko 6, Amon, Beganović in Ferfolja po 4, Koren 3, Abina 2.



Vrstni red: Danska 8, Slovenija 4, Češka 3, Islandija 1.

M. R.