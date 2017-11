Rokometašice v Nemčijo brez Polone Barič

Slovenke odpirajo prvenstvo proti Franciji

28. november 2017 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo v Nemčiji, je ostala brez Polone Barič, ki si je strgala sprednje kolenske križne vezi.

25-letna Primorka se je poškodovala na nedeljski tekmi proti Franciji v Parizu (18:26). Baričeva, sicer članica Krima Mercatorja, bo morala tako prestati operacijo in vsaj šestmesečno rehabilitacijo, zaradi česar je njena sezona že predčasno končana.



Selektor Bregar bo seznam 16 določil v četrtek

V Laškem bo tako zadnje treninge opravilo osemnajst igralk, ki se jim bo znova pridružila tudi Neli Irman, ki je morala zaradi osebnih zadev izpustiti turnir v Parizu ter se vrniti v Švico, kjer živi in dela. Selektor Uroš Bregar, ki je bil s pristopom igralk na tekmah proti Angoli in Franciji zelo zadovoljen, bo seznam 16 rokometašic, ki bodo odpotovale v Nemčijo, določil v četrtek zvečer. Po poškodbi Baričeve in dejstvu, da Elizabeth Omoregie še nima pravice nastopa, pa se bo tako moral zahvaliti le še eni igralki.



Slovenija bo prvo tekmo odigrala v soboto, 2. decembra, ob 14.00 proti bronasti Franciji s preteklega EP-ja, proti kateri je v nedeljo v Parizu izgubila z 18:26, že naslednji dan pa jo ob 14.00 čaka obračun s petouvrščeno ekipo lanskega prvenstva Romunijo. Z ekipo, ki jo vodi Ambros Martin, se je Slovenija na velikih tekmovanjih do zdaj pomerila le enkrat - leta 2003 je bila boljša s 30:28.

ROKOMET (Ž)



SVETOVNO PRVENSTVO 2018

SKUPINA A, Trier



1. krog, sobota, 2. decembra, ob 18.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA



2. krog, nedelja, 3. decembra,ob 14.00:

SLOVENIJA - ROMUNIJA



3. krog, torek, 5. decembra, ob 14.00:

SLOVENIJA - ANGOLA



4. krog, četrtek, 6. decembra,ob 14.00:

PARAGVAJ - SLOVENIJA



5. krog, petek, 7. decembra, ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA



V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

A. V.