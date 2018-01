Rokometni "nostradamusi", pokažite svoje znanje!

Zmagovalec prejme dres slovenske reprezentance

4. januar 2018 ob 09:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

12. januarja se bo na Hrvaškem začelo evropsko prvenstvo v rokometu, na katerem bo nastopila tudi Slovenija. Preizkusite se v napovedovanju izidov tekem in se potegujte za podpisan dres slovenske rokometne reprezentance.

V napovedi izidov lahko sodeluje kdor koli, ki se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom (registracija je brezplačna). Za posamezno tekmo lahko izid napoveste (in tudi spremenite napoved) kadar koli do samega začetka tekme. Na začetku lahko napovedujete izide predtekmovanja. Takoj ko bodo znani udeleženci drugega dela in zaključnih bojev, pa bo mogoče napovedati tudi izide teh tekem. Napovedujete zmagovalca in razliko v golih ali pa remi.

PRAVILA TOČKOVANJA

Poglejmo si pravila točkovanja na primeru tekme med Ekipo A in Ekipo B. Recimo, da se tekma konča z rezultatom 27:21 za Ekipo A:

- natančno napovedana zmagovalec (Ekipa A) in razlika v golih (razlika 6) vam prineseta tri točke;

- pravilno napovedan zmagovalec (Ekipa A) in razlika zgrešena za največ 2 gola (torej v zgornjem primeru +4, +5, +7, +8) vam prineseta dve točki;

- pravilno napovedan zmagovalec (Ekipa A) in razlika zgrešena za več kot dva gola (torej v zgornjem primeru +1, +2, +3, +9 ali več) vam prinese eno točko;

- če napačno napoveste zmagovalca, ne dobite točk.

POZOR!

V rokometu se tekma lahko konča tudi z neodločenim izidom. Kdor bo zadel tak razplet (razlika v golih 0!), bo nagrajen s štirimi točkami. Aplikacija bo sicer samodejno določila tudi zmagovalca, a štela bo edino določena razlika v golih, torej v primeru stave na remi 0. V zaključnih bojih, to je na tekmi za 5. mesto, v obeh polfinalih, na tekmi za tretje mesto in v finalu, remi kot končni izid ni mogoč. Zmagovalca določijo podaljški ali celo sedemmetrovke, zato morebitna stava na remi ne bo prinesla točk.

V drugem delu tekmovanja in v zaključnih bojih, se vrednosti vaše napovedi podvojijo, torej 8 (samo drugi del), 6, 4 in 2 točki.

ZA NAGRADO SLOVENSKI DRES

Točke posameznih napovedi se seštevajo. Ves čas bo objavljena tudi lestvica igralcev oziroma "nostradamusov". Zmagovalec bo razglašen po koncu prvenstva, to je v ponedeljek, 29. januarja. Za nagrado bo prejel podpisan dres slovenske rokometne reprezentance. Z majicami bodo nagrajeni tudi "nostradamusi" na mestih od drugega do petega. Torej, sprejmite izziv.

A. V.