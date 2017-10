Rokometni praznik v Stožicah: Slovenija - Hrvaška

Najprej se bodo predstavile rokometne legende

26. oktober 2017 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski rokometaši se bodo ob 18.00 v Stožicah pomerili s Hrvaško, katero so januarja ugnali v dvoboju za tretje mesto na svetovnem prvenstvu.

Stožice bodo danes povsem rokometno obarvane. Ob tekmi izbranih vrst Slovenije in Hrvaške bodo na veliko sceno stopili tudi nekdanji slovenski rokometaši, na dogodku "Pozdrav legendam" pa bo nastopilo 44 rokometašev, ki so zastopali slovenske barve v zadnjih 25 letih.

Dogodek bo imel humanitarno noto, celoten izkupiček bo Rokometna zveza Slovenije namenila za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića, tekma legendarnih rokometašev pa se bo začela ob 16.30. Nastopile bodo štiri selekcije, ki jih bodo vodili nekdanji selektorji Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Boris Denič, Slavko Ivezič, Niko Markovič in Tone Tiselj.

Poldrugo uro kasneje se bo začela tekma med Slovenijo in Hrvaško. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili na letošnjem januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji, ko je Slovenija v pariškem Bercyju po pravem preobratu osvojila odličje bronastega leska. Domača izbrana vrsta bo nastopila oslabljena, manjkali bodo številni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Vid Poteko, Jan Grebenc in Borut Mačkovšek, a slovenski rokometaši obljubljajo srčno in bojevito predstavo tako na današnji tekmi v Stožicah kot na povratni tekmi čez dva dni v zagrebški Areni.

Pripravljalna tekma, četrtek ob 18.00:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

T. J.