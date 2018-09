Rokometni prvoligaši nabrušeni za novo sezono

Novinca v ligi Sviš Ivančna Gorica in Dol TKI Hrastnik

4. september 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S tekmo med Dobovo in Mariborom Branikom se v petek začenja nova sezona državnega rokometnega prvenstva. V njem bosta že od začetka sodelovala tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje.

Z obema slovenskima kluboma, ki se ponašata z največ dosežki v slovenskem prostoru, v novi sezoni pa ne bosta igrala v Ligi Seha, bo domače prvenstvo še bolj zanimivo. Pivovarji branijo naslov in so znova tudi prvi favoriti.

"Vsi nam govorijo, kako smo favoriti, a to bo treba pokazati na igrišču. Čaka nas naporen ritem tekem v Ligi prvakov in domačem prvenstvu. Naši nasprotniki doma bodo imeli za razliko od nas precej več časa, da se pripravijo na nas. A kljub temu je naš cilj, da osvojimo vse lovorike v Sloveniji," je dejal trener Celjanov Branko Tamše na novinarski konferenci v Ljubljani.

V minuli sezoni je drugo mesto osvojila Riko Ribnica, trener Siniša Markota pa pred novo sezono pravi: "Osnovni cilj je preboj v skupino za prvaka. Moj osebni cilj je zmaga na vsaki tekmi, a glede na to, da smo po koncu sezone ostali brez nekaterih igralcev in pripeljali nove, bo to težko uresničiti. Potrebujemo še nekaj časa, da se ekipa 'ujame' na igrišču. Upam, da bomo za to porabili čim manj časa. Celjska zasedba bo zagotovo osvojila naslov državnega prvaka, naša želja je, da se ji čim bolj približamo. Glede na finančni vložek ima največ možnosti za drugo mesto Gorenje."

Lani tretjeuvrščeni Velenjčani so prav tako močno spremenili ekipo na igrišču, a tudi sicer. Prišlo je kar enajst novih igralcev. Trener Zoran Jovičić pa je pred začetkom sezone dejal: "Gorenje začenja novo zgodbo na daljši rok. Obeta se izjemno izenačeno ligaško tekmovanje. Celjska ekipa prednjači in ima vlogo favorita. Pred nami je izjemno pestra sezona in boj za vsako žogo, odločale bodo malenkosti."

Nov je tudi trenerski obraz v lani četrtem Kopru, kjer je selektorja Veselina Vujovića zamenjal Peter Mičović. "Zame osebno je vedno cilj sestaviti homogeno ekipo. Fantje že dolgo časa igrajo skupaj, v preteklosti sta veliko dela opravila tudi moja predhodnika Jovičić in Vujović. V Kopru si želimo uvrstitve višje od četrtega mesta," je dejal Mičović.

V Ligo za prvaka najboljših šest ekip

Novinca v Ligi sta Sviš Ivančna Gorica in Dol TKI Hrastnik. Najboljših šest ekip iz rednega dela se bo uvrstilo v končnico za prvaka, preostalih šest pa v skupino za obstanek. V obeh skupinah bo nato na sporedu dodatnih deset krogov, vse ekipe pa bodo v končnico prenesle točke, ki so jih osvojile v rednem delu državnega prvenstva. Po odigrani končnici bosta iz prvoligaške druščine izpadli dve najslabši ekipi iz skupine za obstanek, mesto med elito pa si bosta nato v sezoni 2019/20 izborili dve najboljši ekipi iz 1. B SRL.

Prenos desetih tekem rednega dela in desetih v končnici si boste lahko ogledali tudi na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Za uvod v novo sezono se bosta v sredo v Novem mestu v superpokalu pomerila Krka in Celje Pivovarna Laško.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA, 1. krog



Petek ob 19.00:

DOBOVA - MARIBOR BRANIK



Sobota ob 19.00:

DOL TKI HRASTNIK - URBANSCAPE LOKA



SVIŠ IVANČNA GORICA - TRIMO TREBNJE



Nedelja ob 19.00:

KRKA - RIKO RIBNICA



Sreda, 12. septembra, ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - GORENJE VELENJE



17. oktober:

KOPER 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

A. V.