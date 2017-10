Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Florenzi je postavil končni izid na San Siru. Foto: EPA Menim, da smo na pravi poti, vem pa, da se slabo spi, ko se izgublja. Vincenzo Montella, trener Milana Veselje Lazia po prepričljivi zmagi nad Sassuolo. Dvakrat se je med strelce vpisal Luis Alberto. Foto: EPA Juventus prvič v tej sezoni ni osvojil vseh treh točk. Foto: EPA Dodaj v

Roma utišala San Siro v petih minutah; Juventusu le točka

Napoli še naprej brez poraza

1. oktober 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 22:52

Rim - MMC RTV SLO

V derbiju sedmega kroga italijanskega nogometnega prvenstva je nov poraz Milanu zadala Roma, ki ji je navijače na San Siru uspelo utišati v le petih minutah.

V tem času so nogometaši Rome zadeli dvakrat.

Po slabem prvem polčasu, kjer je edino pravo priložnost na obeh straneh priredil Lorenzo Pellegrini, se je drugi polčas začel udarno. Gianluigi Donnarumma se je najprej izkazal z obrambo, Alessandro Florenzi je streljal po sredini gola. Nato so igralci Milana zapravili dve lepi priložnosti, izkazal se je Alisson, ki je obranil strela Leonardu Bonucciju in Nikoli Kaliniću.

Po dveh priložnostih Milančanov sta sledili še dve priložnosti igralcev Rome, ki pa so ju stoodstotno izkoristili. Pellegrini je zaposlil Edina Džeka, ki je mojstrsko zadel. To je njegov sedmi gol v letošnji Serii A, v lanski je bil z 29 goli prvi strelec prvenstva. Le pet minut pozneje je Florenzi prišel do odbitka, Donnarumma je moral še drugič po žogo v svojo mrežo.

S četrto zaporedno zmago se je Roma zasidrala na petem mestu, za vodilnim Napolijem zaostaja za šest točk. Tretji zaporedni poraz Milana pa je ogrozil položaj Vincenza Montelle. Vse glasnejše so govorice, da bi ga na klopi lahko zamenjal odstavljeni trener Bayerna, Carlo Ancelotti.

Montella je po tekmi povedal, da so njegovi igralci odigrali najboljšo tekmo doslej, saj so prikazali najbolj kontinuirano igro: "Tudi pristop je bil pravi, videl sem dobro igro in težko najdem posameznika, ki je kaj slabo naredil. Igralci rastejo. Menim, da smo na pravi poti, vem pa, da se slabo spi, ko se izgublja." Trener je poudaril, da ni zaskrbljen zaradi porazov, opozoril pa je tudi na to, da je ekipa popolnoma nova: "Ne pozabimo, da je v ekipi 11 novih igralcev. Ti igralci so dediščina Milana, so njegova sedanjost in prihodnost."

Lazio zabil šestkrat

Druga rimska ekipa, Lazio, je na domači zelenici s kar 6:1 ugnala Sassuolo. Prvi so do gola sicer prišli gostje, enajstmetrovko je zadel Domenico Berrardi. Lazio je za izenačenje potreboval skoraj 20 minut, iz prostega strela je zadel Luis Alberto, ob polčasu je bilo tako 1:1. Po vrnitvi je Stefan de Vrij z glavo natančno meril v desni kot, le minuto pozneje pa je Alberto krenil v samostojno akcijo, ki jo je uspešno tudi končal (3:1). Dva gola je nato dodal Marco Parolo, za konec pa je Ciro Immobile zadel še 11-metrovko, to je njegov deveti gol.

Slovenski reprezentant Valter Birsa je ponovno dobro odigral za Chievo, ki je z 2:1 ugnal Fiorentino. Pri izenačujočem golu se je Primorec znašel v vlogi podajalca, v drugem polčasu pa je močno streljal po sredini gola, vratar Fiorentine pa je z obrambo preprečil tretji gol Chieva.

Krog sta z remijem sklenila Juventus in Atalanta. Aktualni prvaki, ki so povedli z 2:0, so imeli ob koncu tekme priložnost za osvojitev vseh treh točk, a je enajstmetrovko zgrešil Paulo Dybala.

Edina neporažena ekipa je tako Napoli.

ITALIJANSKO PRVENSTVO, 7. KROG

BENEVENTO - INTER 1:2 (1:2)

D'Alessandro 42; Brozović 19., 22.

Belec (Benevento) in Handanović (Inter) sta branila vso tekmo.



CHIEVO - FIORENTINA 2:1 (1:1)

Castro 25., 46.; Simeone 6.

Birsa je igral do 73. minute, Cesar (oba Chievo) je vstopil v igro v 70. minuti.

LAZIO - SASSUOLO 6:1 (1:1)

Alberto 45., 57., de Vrij 56., Parolo 64., 69., Immobile 81./11-m; Berardi 27./11-m.

SPAL - CROTONE 1:1 (1:0)

Paloschi 39.; Simy 59.

Kotnik (Crotone) ni bil v postavi.

TORINO - VERONA 2:2 (2:0)

Falque 31., Niang 44; Kean 87., Pazzini 91./11-m.

RK: Zuculini 96./Verona

MILAN - ROMA 0:2 (0:0)

Džeko 72., Florenzi 77.

RK: Calhanoglu 80./Milan

ATALANTA - JUVENTUS 2:2 (1:2)

Caldara 31, Cristante 67.; Bernardeschi 21., Higuan 24.

Dybala (Juventus) je v 84. minuti zgrešil 11-metrovko.

Kurtić je igral do 56. minute, Iličić (oba Atalanta) je vstopil v igro v 32. minuti.

Lestvica: NAPOLI 7 7 0 0 25:5 21 JUVENTUS 7 6 1 0 20:5 19 INTER 7 6 1 0 14:3 19 LAZIO 7 5 1 1 19:9 16 ROMA 6 5 0 1 14:4 15 TORINO 7 3 3 1 12:11 12 MILAN 7 4 0 3 10:10 12 CHIEVO 7 3 2 2 9:9 11 SAMPDORIA 6 3 2 1 8:8 11 BOLOGNA 7 3 2 2 6:7 11 ATALANTA 7 2 3 2 12:10 9 FIORENTINA 7 2 1 4 10:10 7 UDINESE 7 2 0 5 12:13 6 CAGLIARI 7 2 0 5 4:11 6 SPAL 7 1 2 4 6:12 5 CROTONE 7 1 2 4 4:12 5 SASSUOLO 7 1 1 5 4:15 4 HELLAS VERONA 7 0 3 4 3:16 3 GENOA 7 0 2 5 5:11 2 BENEVENTO 7 0 0 7 2:18 0

