Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmaga v mestnem derbiju je še toliko slajša. Foto: Reuters Lorenzo Insigne (Napoli) po doseženem golu. Foto: Reuters Dodaj v

Roma v štirih minutah prelisičila mestnega tekmeca

Na tekmi dve enajstmetrovki

18. november 2017 ob 21:08,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 22:54

Rim - MMC RTV SLO

13. krog italijanskega nogometnega prvenstva je odprl mestni derbi med Romo in Laziem, slavili so prvi, in to z 2:1.

Prvi polčas sta ekipi sklenili brez golov, za odtenek je bila boljša Roma, ki je že po vrnitvi na nogometno zelenico povedla. Aleksandra Kolarova so namreč podrli v kazenskem prostoru, tako da je sodnik pokazal najstrožjo kazen. Enajstmetrovko je rutinirano izvedel Diego Perotti. Le štiri minute pozneje je Roma iz protinapada povišala vodstvo - Perotti je lepo podajal Radji Nainngolanu, ki je v teku streljal močno z vrha kazenskega prostora.

Roma je imela prevlado, Lazio pa je dosegel častni gol. Ciro Immobile, ki je zadel že v drugi minuti, a na njegovo žalost iz prepovedanega položaja, je gol dosegel v 72. minuti, ko je zadel enajstmetrovko. Lazio je zmanjšal zaostanek po zaslugi Konstantinosa Manolasa, ki je v kazenskem prostoru igral z roko (sodnik si je pomagal z videoasistentom, da je določil kazen). Lazio je imel najlepšo priložnost za gol v 20. minuti, a je bil Edin Džeko malenkost nenatančen.

Trener Rome, Eusebio Di Francesco, je po tekmi povedal, da je ponosen, da je pridobil spoštovanje svojih igralcev. "To je največji izziv v Romi, obvladati slačilnico." Dodal je: "Verjamemo v to, kar počnemo, zdaj moramo pokazati kontinuiteto v svoji igri."

Roma se je povzpela na tretje mesto Serie A.

Napoli nad Milan

V drugem današnjem obračunu je prvouvrščeni Napoli prepričljivo ugnal Milan. Lorenzo Insigne je prvi zatresel mrežo Milana, natančno je streljal v desni spodnji kot. Ob koncu prvega polčasa je imel Insigne še eno priložnost, a je ni izkoristil. Zato je v 73. minuti za 2:0 Napolija poskrbel Piotr Zielinski. Najlepši gol pa na tekmi pa je dosegel Alessio Romagnoli iz Milana, ki je z močnim strelom znižal zaostanek v 91. minuti.

ITALIJANSKO PRVENSTVO, 13. KROG

ROMA - LAZIO 2:1 (0:0)

Perotti 49./11-m, Nainggolan 53.; Immobile 72./11-m

Roma: Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi (80./Peres), Strootman, De Rossi, Nainggolan (85./Jesus), Perotti, Džeko, El Shaarawy (73./Gerson).

Lazio: Strakosha, Bastos, de Vrij, Radu (77./Patric), Marušić, Parolo, Leiva (58./Nani), Milinković-Savić, Lulić (58./Lukaku), Alberto, Immobile.

NAPOLI - MILAN 2:1 (1:0)

Insigne 33., Zielinski 73.; Romagnoli 91.



Nedelja ob 12.30:

CROTONE - GENOA (Kotnik)

Ob 15.00:

BENEVENTO - SASSUOLO (Belec)

SAMPDORIA - JUVENTUS

SPAL - FIORENTINA

TORINO - CHIEVO (Birsa, Cesar)

UDINESE - CAGLIARI

Ob 20.45:

INTER - ATALANTA

(Handanović; Iličić, Kurtić)



Ponedeljek ob 20.45:

VERONA - BOLOGNA

Lestvica: NAPOLI 13 11 2 0 34:9 35 JUVENTUS 12 10 1 1 35:11 31 ROMA 12 10 0 2 23:8 30 INTER 12 9 3 0 23:9 30 LAZIO 12 9 1 2 32:14 28 SAMPDORIA 11 7 2 2 24:13 23 MILAN 13 6 1 6 19:18 19 TORINO 12 4 5 3 17:19 17 FIORENTINA 12 5 1 6 21:17 16 ATALANTA 12 4 4 4 19:16 16 CHIEVO 12 4 4 4 14:19 16 BOLOGNA 12 4 2 6 11:15 14 UDINESE 11 4 0 7 18:22 12 CAGLIARI 12 4 0 8 11:21 12 CROTONE 12 3 3 6 11:23 12 SPAL 12 2 3 7 10:20 9 SASSUOLO 12 2 2 8 6:21 8 GENOA 12 1 3 8 10:19 6 HELLAS VERONA 12 1 3 8 8:26 6 BENEVENTO 12 0 0 12 5:31 0

D. S.