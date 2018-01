Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Roman Lisac

11. januar 2018 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nisem prišel oziroma me predsednik ni pripeljal, da bi sem samo hodil po plačo, ampak da bom nekaj naredil. Da bo Olimpija znova capljala nekje zadaj ali da se bomo naslednje leto znova lomili, me ne zanima.

O igranju v treh tekmovanjih se bomo usedli in pogovorili z zvezo. To je prioriteta za naslednje leto. S proračunom, kakršnega ima klub, se tega ne da. Hkrati pa imajo vsi velika pričakovanja in zahteve. Imamo jasne cilje, kako bi vse skupaj uredili, in jim bomo sledili. Zagotovo bom trši oreh pri pogovorih, kako to urediti.

Ne vem, kaj je bil cilj tega, da se igra v treh tekmovanjih. Ne bom govoril in jokal, da je to napad na Olimpijo, jasno pa je, da je tu samo Olimpija dobila po ušesih in noben drug, saj samo Olimpija igra v treh tekmovanjih. S takim proračunom je to nemogoče.

Gašper Okorn je črpal sedem ali osem igralcev, ko so bile težave s poškodbami. Nekateri so prišli na tekmo samo za številko, da se je dosegla kvota v slovenski ligi. To je smešno, ubijalsko in zelo obremenjujoče za ekipo. Posledično je tak tudi rezultat, ko ni časa za normalne treninge.

Direktor Petrola Olimpija Roman Lisac je ob predstavitvi novega trenerja Zorana Martića spregovoril o napornem razporedu, ki ga imajo zmaji z igranjem v treh tekmovanjih. Ob tem je napovedal ostre pogovore s Košarkarsko zvezo pred naslednjo sezono, saj je v zdajšnjem sistemu Olimpija na neki način kaznovana.

T. J.