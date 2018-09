Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Smrtno nevarna poteza, ki je razburkala motociklistični svet. Fenati je bil nemudoma diskvalificiran, v ponedeljek odpuščen, v torek pa je 22-letni Italijan oznanil, da se poslavlja od motorja. Foto: Reuters Sorodne novice Fenati se je opravičil, a vseeno izgubil službo Dovizioso dobil VN San Marina, Rossi sedmi Dodaj v

Romano Fenati

Hiter razplet incidenta z dirke Moto2 za VN San Marina

11. september 2018

Rim

Mislim, da je prišel moj čas. To je konec, na svidenje. Vedno sem šel na stezo z željo po zmagi. Da sem Romano Fenati. Ugotovil sem, da nikogar ne zanimam, da se nihče ne ozira na mojo bolečino. Bolje je, da končam kariero. Za vedno.

Imam težave z jezo, to priznam. Zadnja leta delam z Leo, svojo mentalno trenerko. V lanski sezoni sem bil najbolj discipliniran dirkač. Trikrat me je napadel, lahko bi me ubil. Nazadnje sem si mislil: zdaj bom jaz naredil isto, pokazal ti bom, da sem lahko pokvarjen kot ti. Mogoče bi tako razumel. Toda prisežem, da mu nisem želel nič slabega.

Italijanski motociklist Romano Fenati se je, potem ko je poskrbel za nenavaden incident na nedeljski dirki razreda moto2 za veliko nagrado San Marina, ko je sredi dirke segel do krmila tekmeca in stisnil ročico zavore, poslovil od športne kariere. 22-letnik je v boju z rojakom Stefanom Manzijem – pred tem sta se dirkača že dotaknila in zaradi vožnje zunaj steze izgubila nekaj mest – ko sta vozila vzporedno po ciljni ravnini s hitrostjo skoraj 200 km/h, segel do krmila na motorju tekmeca ter stisnil ročico zavore. Manzi je za trenutek izgubil oblast nad motorjem, a ga je nato na srečo spet obvladal. Že med dirko si je Fenati prislužil črno zastavo oziroma diskvalifikacijo, po njej pa ga je vodstvo tekmovanja kaznovalo z dvema dirkama prepovedi nastopanja. V ponedeljek ga je nato odpustila še njegova ekipa Marinelli Snipers.

