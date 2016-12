Romunski vezist druga okrepitev Olimpije

Stojić: Gre za profil igralca, ki smo ga dolgo iskali

30. december 2016 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so se okrepili s 24-letnim Romunom Alexandrujem Cretujem, ki je z Ljubljančani podpisal pogodbo do junija leta 2020.

Gre za 189 centimetrov visokega vezista, ki lahko po potrebi igra tudi na položaju osrednjega branilca. Doslej je igral za romunskega prvoligaša CSM Politehnica Iași, za katerega je zbral 141 nastopov in dosegel 7 zadetkov. Bil je tudi član romunske reprezentance do 21 let.

"Ni skrivnost, da smo Alexandruja spremljali že dalj časa. Osebno sem se večkrat uspel prepričati o njegovih nogometnih odlikah – v prvi vrsti ga krasijo hitrost, kar je precej nenavadno za tako visokoraslega nogometaša, agresivnost in odlična igra z glavo. Splošno gledano gre za profil igralca, ki smo ga iskali vse od uvodnega dne, ko sem prišel v klub. Verjemite, da bo kmalu potrdil moje besede in postal zelo pomembna okrepitev za Olimpijo," je povedal športni direktor Olimpije Ranko Stojić.

Cretujevi vtisi ob prihodu v Ljubljano so več kot pozitivni. "Prispel sem v klub z bogato tradicijo in izjemnimi navijači, ki znajo pričarati pravo nogometno vzdušje. Z Olimpijo želim ubraniti naslov državnega prvaka in kasneje čim uspešneje predstavljati naš klub v evropskih kvalifikacijah. V slovenski prestolnici želim pustiti globok pečat, in če bo kot posledica dobrih iger v prihodnosti prišla na moj naslov kakšna zanimiva ponudba, bi se želel preizkusiti v eni izmed močnejših evropskih lig," je povedal Cretu.

To je druga okrepitev Ljubljančanov v tem prestopnem roku. Pred Cretujem je Olimpija v svoje vrste pripeljala Makedonca Daniela Avramovskega.

R. K.