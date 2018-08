Ronaldo in Leonidas zabila po osem golov

558. del rubrike Športni SOS

3. avgust 2018 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Miroslav Klose je najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev v nogometu, če pa upoštevamo samo tekme na izpadanje, sta na vrhu dva Brazilca.

Od svetovnega prvenstva v nogometu je minilo že nekaj časa, a na naš naslov smo dobili novi zanimivi vprašanji. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju novih vprašanj.

1.206. Kateri nogometaš je dosegel največ zadetkov v izločilnih bojih svetovnih prvenstev? Torej zanima me lestvica strelcev samo v izločilnih bojih.

Sandi Pavec

Najboljši strelec v celotni zgodovini svetovnih prvenstev je Miroslav Klose, ki je dosegel 16 zadetkov. Nemec je v izločilnih bojih zadel petkrat. V tem pogledu sta bila najuspešnejša Brazilca Ronaldo in Leonidas z osmimi goli. Prvi je zadeval Leonidas, ki je vse gole dosegal v letih 1934 in 1938. To sta bili tudi edini prvenstvi, v katerih ni bilo skupinskega dela. Ronaldo pa je svoje gole zabijal med letoma 1998 in 2006. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Nogometaš Država Goli Ronaldo Brazilija 8 Leonidas Brazilija 8 Just Fontaine Francija 7 Pele Brazilija 7 Helmut Rahn Nemčija 7 Vava Brazilija 7 Oldrich Nejedly ČSFR 7 Gary Lineker Anglija 6 Eusebio Portugalska 6 Roberto Baggio Italija 6 György Sarosi Madžarska 6



1.207. Kdo je na svetovnih prvenstvih dosegel največ golov (pri čemer ni dosegel nobenega v izločilnih bojih)?

Peter H.

To sta Brazilec Ademir in Urugvajec Oscar Miguez z osmimi goli. Ademir je vse zadetke dosegel na domačem svetovnem prvenstvu 1950 (to je bilo edino prvenstvo brez bojev na izpadanje). Miguez je pet golov dosegel leta 1950, še tri pa na naslednjem prvenstvu.

S sedmimi goli (brez enega samega v bojih na izpadanje) sledijo Lajos Tichy, Johnny Rep in Cristiano Ronaldo.

Slavko Jerič