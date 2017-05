"Ronaldo je vedno prava izbira, na odločilnih tekmah nikoli ne odpove"

Simeone še vedno upa na preobrat

3. maj 2017 ob 07:29

Madrid - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je najboljšo formo načrtoval konec sezone. Odlično mu je uspelo. Na zadnjih treh tekmah v Ligi prvakov je zadel kar osemkrat. Madridski Real ima vozovnico za Cardiff skoraj že v žepu.

Atletico na zadnji evropski tekmi na legendarnem stadionu Vicente Calderon naslednjo sredo potrebuje čudež. Colchonerosi, ki so 8. aprila izvlekli remi na zahtevnem gostovanju pri mestnem tekmecu (1:1), so v torek zvečer odpovedali v vseh elementih igre. Stali so predaleč od tekmecev, Ronaldo je imel neverjetno veliko prostora. Nenatančne podaje so se kar vrstile na sredini igrišča, napadalci pa so bili odrezani od igre. Real je imel ogromno premoč (streli 14:4, v okvir vrat 8:1, koti 9:3, posest 61:39 %) in Janu Oblaku se lahko soigralci zahvalijo, da niso prejeli "petarde".

Ronaldo: Ekipa funkcionirala brezhibno

"Odigrali smo izjemno tekmo od prve do zadnje minute. Celotna ekipa je funkcionirala brezhibno. Srečen sem, da sem zadel trikrat. Soigralci so mi lepo pripravili gole," je bil nasmejan Ronaldo, ki se je veselil 42. hat-tricka v dresu kraljevega kluba. V Ligi prvakov je dosegel že 103 gole, Atletico pa v vsej zgodovini tega tekmovanja skupaj 100. Portugalec je po koncu srečanja od glavnega sodnika Martina Atkinsona vzel tudi žogo za spomin na nov magični večer v španski prestolnici.

Zidane: Ni še čas za evforijo

"Celotno moštvo je odigralo odlično. Že od začetka smo prevladovali in imel sem dober občutek. Ronaldo je enkraten in zunajserijski. Z vseh mogočih položajev lahko doseže zadetek. Imam srečo, da lahko vodim tako sijajne igralce. Na takih tekmah je treba predvsem uživati," je bil navdušen Zinedine Zidane.

"Ni lahko zadeti trikrat proti Atleticu. Najpomembneje je, da nismo prejeli gola. Prepričan sem, da bomo trpeli na povratni tekmi. Prav ničesar še nismo osvojili v letošnji sezoni. Niti slučajno še ni časa za evforijo. Še dolga pot je do naslova v španskem prvenstvu in do zmage v Ligi prvakov," ostaja previden 44-letni "Zizou", ki ima na voljo zelo širok kader kakovostnih nogometašev. Manjkal je poškodovani Gareth Bale, a se to sploh ni poznalo. Isco, Marco Asensio in Lucas Vazquez so se prav tako izkazali.

Kroos ni pričakoval tako visoke zmage

Na sredini igrišča je znova blestel Toni Kroos, ki je bil seveda navdušen nad predstavo Ronalda: "Pred tekmo nismo pričakovali tako visoke zmage. Imeli smo imeniten večer, taktično smo odigrali po načrtih, na sredini igrišča smo unovčili postavitev z igralcem več. S štirimi vezisti smo nadzorovali igro. Vedno se lahko dobro braniš, tudi nadzoruješ lahko igro na sredini igrišča, a še vedno potrebuješ nekoga, ki bo dosegel gole. Ronaldo je vedno prava izbira, nikoli ne odpove na odločilnih tekmah."

Simeone: Moramo verjeti v preobrat do zadnje sekunde

Diego Simeone je najgrenkejši poraz v trenerski karieri doživel 28. maja lani na San Siru po streljanju enajstmetrovk, ko je odšel na novinarsko konferenco skozi sobo, kjer so igralci Reala proslavljali naslov evropskega prvaka. Takrat je priznal, da mora še razmisliti o svoji prihodnosti. Na mizi je imel mamljivo ponudbo PSG-ja, ki pa je ni sprejel.

Zavedal se je, da ga čaka težka sezona in prav je imel. Atleticu se ni uspelo vmešati v boj za naslov španskega prvaka, v izločilnih bojih najelitnejšega klubskega tekmovanja v Evropi pa tako nemočen v zadnjih štirih sezonah ni bil nikoli.

"To tekmo je treba hitro pozabiti. Zdi se nemogoče, da bi napredovali v finale, vendar nogomet je zelo nepredvidljiv. Moramo verjeti v preobrat do zadnje sekunde povratne tekme. Real je bil boljši, izkoristil je priložnosti. Ostajam sproščen, saj je Atletico poseben klub in morda nam lahko uspe nekaj zares velikega," je pojasnil 47-letni Argentinec.

"V prvem polčasu nobena ekipa ni igrala dobro. Oni so zadeli, Navas pa je odlično posredoval pri Gameirovi priložnosti. V drugem polčasu smo imeli nekaj časa žogo, a nismo prišli do zaključka akcij. Real je odlično unovčil več prostora," je še dodal Simeone, ki je 23. decembra 2011 postal trener Atletica, ko so bili colchonerosi v spodnjem delu lestvice Primere division. Pod njegovim vodstvom se je vse spremenilo, štirikrat zapored se je Atletico prebil med najboljše tri španske klube, vrhunec je bil naslov španskega prvaka leta 2014 po remiju na odločilni tekmi v zadnjem krogu na Camp Nouu proti Barceloni (1:1).



Pred dvema letoma Real padel s 4:0 na Calderonu

V zadnjih štirih desetletjih je Real redno premagoval Atletico, ki med letoma 1999 in 2013 ni dobil niti ene medsebojne tekme. Le enkrat so colchonerosi odpravili mestne tekmece z razliko, ki je zdaj potrebna za preboj v finale Lige prvakov. 7. februarja 2015 je bilo 4:0 v španskem prvenstvu.

A. G.