Ronaldo, Messi ali Buffon - kdo je najboljši nogometaš v Evropi?

Oblak v igri za vratarja leta

15. avgust 2017 ob 17:01,

zadnji poseg: 15. avgust 2017 ob 17:28

Nyon - MMC RTV SLO, STA

Evropska nogometna zveza (Uefa) je objavila ožji seznam za izbor nogometaša sezone 2016/17 v Evropi, v igri za najboljšega igralca so še trije nogometaši.

80 trenerjev in 55 novinarjev je izbralo tri finaliste Uefinega izbora, to so: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) in Gianluigi Buffon (Juventus).

32-letni Portugalec je prvi favorit za osvojitev nagrade, po tem, ko je s Portugalsko leta 2016 postal evropski prvak, z Realom pa je osvojil Ligo prvakov. Ronaldo in 30-letni zvezdnik Barcelone Messi sta po dvakrat že dobila nagrado, 39-letni vratar Juventusa Buffon pa še ne.

Na širšem seznamu za nogometaša leta so bili še: Luka Modrić (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Kylian Mbappe (Monaco), Robert Lewandowski (Bayern München) in Zlatan Ibrahimović (Manchester United).

Nagrado za najboljšega nogometaša prejšnje sezone je Uefa uvedla leta 2011, dobitniki nagrade pa so: Lionel Messi (2010/11), Andres Iniesta (2011/12), Franck Ribery (2012/13), Cristiano Ronaldo (2013/14), Lionel Messi (2014/15), Cristiano Ronaldo (2015/16).

Oblak proti Buffonu in Neuerju

Poleg nagrade za najboljšega nogometaša leta, bo Uefa 24. avgusta podelila tudi nagrade najboljšim igralcem v lanski Ligi prvakov.

Čuvaj mreže Atletico Madrida Slovenec Jan Oblak je predlagan za najboljšega vratarja. Njegova tekmeca sta Gianluigi Buffon (Juventus) in Manuel Neuer (Bayern München).

Predlagani za najboljšega branilca so Leonardo Bonucci (Juventus), Marcelo in Sergio Ramos (oba Real Madrid). Iz Reala prihajajo vsi nominirani vezisti: Casemiro, Toni Kroos in Luka Modrić. V igri za najboljšega napadalca pa so Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) in Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

24. avgusta bo v Monaku opravljen tudi žreb za skupinski del Lige prvakov.

D. S.