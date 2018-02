Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Gerard Moreno je z zadetkom spravil v slabo voljo Sergia Ramosa (desno). Foto: Reuters Zinedine Zidane je po tekmi menil, da je Real v prvem polčasu igral dobro, a ni izkoristil priložnosti. "Drugi polčas ni bil dober, a si vseeno nismo zaslužili prejetega gola v zadnji minuti," je še dejal. Foto: Reuters Dodaj v

Ronaldo počival, Moreno zadal Realu nov poraz

Barcelona v četrtek gostuje v Las Palmasu

27. februar 2018 ob 23:15

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Reala so na uvodni tekmi 26. kroga španskega prvenstva doživeli peti ligaški poraz v tej sezoni. V Barceloni jih je z zadetkom v 93. minuti premagal Espanyol.

To je bila prva zmaga Espanyola na zadnjih osmih tekmah in prva nad Realom v zadnjih 11 letih. Gol je po predložku z desne strani z volejem dosegel Gerard Moreno, žoga se je na poti v mrežo nekoliko dotaknila tudi branilca Raphaela Varana.

Trener Reala Zinedine Zidane je Cristianu Ronaldu namenil počitek in precej premešal postavo, saj Madridčane prihodnji torek čaka povratna tekma osmine finala Lige prvakov proti PSG-ju. Casemiro je manjkal zaradi želodčnih težav.

Moreno zapravljal priložnosti in na koncu le zadel

Gostje so tekmo dobro začeli, priložnosti sta imela Gareth Bale in Marco Asensio, v nadaljevanju pa so bili boljši gostitelji. Moreno bi se lahko že v prvem polčasu dvakrat vpisal med strelce. Najprej ni izkoristil sijajne priložnosti, nato so mu sodniki še nepravično razveljavili gol zaradi domnevnega nedovoljenega položaja.

V drugem polčasu se je z akrobatsko obrambo po njegovem strelu izkazal še vratar Keylor Navas, minuto pred koncem pa je streljal mimo oddaljenejše vratnice. Za vse zamujene priložnosti se je odkupil ob koncu sodnikovega podaljška. Branilec Oscar Duarte je predtem zadel tudi prečko.

Vodilna Barcelona, ki ima s tekmo manj pred Realom 14 točk prednosti, bo v četrtek gostovala v Las Palmasu.

26. krog:

ESPANYOL - REAL MADRID 1:0 (0:0)

Moreno 93.

Espanyol: Diego Lopez, Navarro, David Lopez, Duarte, Martin, Darder, C. Sanchez, V. Sanchez (70./Granero), Piatti (79./Baptistao), S. Garcia, Moreno.

Real Madrid: Navas, Achraf, Varane, Ramos, Nacho, Kovačić (89./Mayoral), Llorente, Vazquez, Isco (69./Benzema), Asensio, Bale (81./Ceballos).

Sodnik: Jose Maria Sanchez Martinez



GIRONA - CELTA VIGO 1:0 (0:0)

Portu 14.

Sreda ob 19.30:

GETAFE - DEPORTIVO

MALAGA - SEVILLA

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA



Ob 21.30:

EIBAR - VILLARREAL

ATLETICO MADRID - LEGANES

(Oblak)



Četrtek ob 19.30:

BETIS - REAL SOCIEDAD



Ob 21.00:

LAS PALMAS - BARCELONA



Ob 21.30:

ALAVES - LEVANTE

Lestvica:

BARCELONA 25 20 5 0 68:12 65 ATLETICO MADRID 25 17 7 1 41:11 58 REAL MADRID 26 15 6 5 62:28 51 VALENCIA 25 15 4 6 49:29 49 VILLARREAL 25 12 5 8 36:29 41 SEVILLA 25 12 3 10 33:40 39 GIRONA 26 10 7 9 36:36 37 REAL BETIS 25 11 3 11 43:50 36 CELTA VIGO 26 10 5 11 43:38 35 EIBAR 25 10 5 10 32:38 35 GETAFE 25 8 9 8 29:22 33 ATHLETIC BILBAO 25 7 10 8 26:28 31 ESPANYOL 26 7 10 9 23:32 31 LEGANES 25 8 6 11 21:28 30 REAL SOCIEDAD 25 8 5 12 47:47 29 ALAVES 25 9 1 15 22:37 28 LEVANTE 25 3 11 11 21:40 20 LAS PALMAS 25 5 4 16 18:52 19 DEPORTIVO 25 4 6 15 24:53 18 MALAGA 25 3 4 18 16:40 13

M. R.