Ronaldo prejel še Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta

Najboljša igralka leta 2016 Carli Lloyd

9. januar 2017 ob 18:29

Zürich - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je v Zürichu na gala prireditvi Fife postal najboljši nogometaš preteklega leta. Najboljša igralka leta 2016 je Američanka Carli Lloyd.

V nasprotju s prejšnjimi leti, ko je magazin France Football nagrado podeljeval skupaj z Mednarodno nogometno zvezo, sta bili tokrat na sporedu dve podelitvi.

Ronaldo prejel 34 odstotkov, Messi pa 26

V izboru so šteli glasovi kapetanov nacionalnih reprezentanc, selektorjev in trenerjev ter spletno glasovanje navijačev in novinarjev. Kandidata sta bila še zvezdnik Barcelone Lionel Messi in napadalec madridskega Atletica Antoine Griezmann. Ronaldo je prejel 34,54 odstotka glasov, Messi 26,42 odstotka, Griezmann pa 7,53.

Ronaldo je decembra že četrtič prejel zlato žogo, potem ko je 28. maja zmagal v Ligi prvakov z madridskim Realom, 10. julija pa je postal še evropski prvak s Portugalsko.

"Najboljše leto kariere je za menoj, ta nagrada potrjuje, da sem igral dobro. Nisem dvomil, leto 2016 je bilo zame res uspešno. Hvala vsem, ki so glasovali zame," je na podelitvi dejal Ronaldo, ki je blestel tudi na svetovnem klubskem prvenstvu decembra na Japonskem. Portugalski zvezdnik je nagrado dobil iz rok predsednika Fife Giannija Infantina.



Igralcev Barcelone ni bilo v Zürichu

Messi ni pripotoval v Švico, saj je Barcelona v krizi. V sredo Katalonce čaka povratna tekma španskega kraljevega pokala proti Athleticu iz Bilbaa. Baski so prvo tekmo dobili z 2:1.

Neidova in Ranieri trenerja leta

Za najboljšega trenerja leta 2016 je bil izbran Claudio Ranieri, ki je Leicester senzacionalno popeljal do naslova angleškega prvaka. Kandidata sta bila tudi Fernando Santos (evropski prvak s Portugalsko) in Zinedine Zidane (zmagovalec Lige prvakov z madridskim Realom).

Trenerka leta je selektorica ženske nemške reprezentance Silvia Neid, ki je na olimpijskih igrah v Riu de Janieru z ekipo osvojila zlato kolajno.

Posebna nagrada za navijače Borussie in Liverpoola

Nagrado za najboljše navijače so prejeli pripadniki Borussie Dortmunda in Liverpoola, ki so se s skupinsko pesmijo You'll never walk alone pred tekmo četrtfinala Evropske lige spomnili na žrtve tragedije Hillsborugh iz leta 1989.

Najboljša enajsterica leta 2016:

Vratar: Manuel Neuer (Bayern)

Branilci: Gerard Pique (Barcelona), Dani Alves (Barcelona/Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid)

Vezisti: Luka Modrić (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona)

Napadalci: Lionel Messi (Barcelona), Luis Suarez (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



