Velika množica novinarjev je čakala na Ronaldovo izjavo, a se je sloviti nogometaš izognil kameram. Foto: Reuters

Ronaldo s sodišča odšel skozi stranska vrata

Grozi mu do triinpolletna kazen

31. julij 2017 ob 17:30

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Nogometaš Reala Cristiano Ronaldo je v Pozuelu, predmestju Madrida, stopil pred sodnika, saj sumijo, da je med letoma 2011 in 2014 utajil za skoraj 15 milijonov evrov davkov.

32-letnega Ronalda je pred sodiščem čakalo približno 200 novinarjev in fotografov, ki so pričakovali kratko izjavo, a je Portugalec po 90-minutnem zaslišanju prizorišče zapustil pri stranskih vratih in se izognil kameram.

Ronalda obtožujejo, da je španske davčne oblasti odškodoval za 14,7 milijona evrov, in sicer pri poslih, povezanih s trženjem njegove podobe med letoma 2011 in 2014. Tožilci pravijo, da je Ronaldo uporabil tri navidezna podjetja za prikrivanje prihodkov.

Ronaldo je prek odvetnikov vse obtožbe zanikal. "Nikoli nisem ničesar skrival. Niti nisem nikoli želel česarkoli utajiti. Vedno sem izpolnil davčne napovedi in plačeval davke."

Če bo Ronaldo spoznan za krivega utaje davkov, mu grozi do triinpolletna zaporna kazen in vsaj 28-milijonska kazen.

VIDEO Cristiano Ronaldo stopil pred sodnika

T. O.