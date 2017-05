Ronaldo trikrat spravil žogo za Oblakov hrbet za veliko prednost Reala

Real ostaja nočna mora za Atletico v Ligi prvakov

2. maj 2017 ob 13:46,

zadnji poseg: 2. maj 2017 ob 22:56

Madrid - MMC RTV SLO

Real Madrid je z eno nogo že v finalu Lige prvakov. Na prvi polfinalni tekmi je na Santiago Bernabeuu s 3:0 premagal velikega tekmeca Atletico Madrid, ki je sprožil le en strel v okvir vrat.

Gostitelji so povedli v 10. minuti, po dveh predložkih z desne strani je Jana Oblaka iz bližine z glavo premagal Cristiano Ronaldo. Portugalec je v 73. minuti povišal tudi na 2:0, po napaki Atleticove obrambe in neodločnosti Filipeja Luisa je z roba kazenskega prostora silovito sprožil z volejem, Škofjeločan je bil nemočen.

V 86. minuti je Ronaldo najbrž že odločil potnika v finale, saj je mrežo zatresel še tretjič. Po desni strani je prodrl rezervist Lucas Vazquez in podal nazaj, CR7 pa ni imel težkega dela, da je žogo z devetih metrov po tleh še enkrat poslal v polno.

Precej dela za Oblaka v prvem polčasu

Že v 7. minuti se je Oblak izkazal, ko je v istem napadu najprej ustavil poskus Danija Carvajala z desne strani, nato pa še Karima Benzemaja, ki je poskušal za njegov hrbet spraviti odbito žogo. Po obrambi slovenskega vratarja je sledil kot za Real. V 16. minuti je Oblak prikazal še lepšo obrambo po strelu iz kota, ko je po nevarnem strelu Raphaela Varana z glavo žogo z iztegnjeno levo roko ob svoji levi vratnici izbil v nov kot. Le minuto pozneje je bilo razburljivo tudi pred Reala, a je Kaylor Navas lepo ustavil Kevina Gameira, ki je prodrl v kazenski prostor.

29. minuta je prinesla novo lepo priložnost Reala. Po predložku Ronalda z leve strani je Benzema poskušal s škarjicami, a za malo zgrešil. Na drugi strani je tri minute pozneje po prostem strelu pred vrata lepo vtekel Diego Godin, toda ustrelil previsoko. Do odmora se je dogajanje nato nekoliko umirilo.

Real v drugem delu nadziral potek tekme

V prvem polčasu je bilo razmerje v strelih 11:1 za Real, od tega v okvir vrat 6:0. Vseh šest strelov v vrata so domači sprožili že v uvodnih 25 minutah. Gostitelji so imeli žogo veliko več časa v svojih nogah (64:36 odstotkov).

V drugem polčasu je bilo priložnosti manj. Real je brez težav nadziral potek tekme, Luka Modrić bi v 89. minuti kmalu povišal celo na 4:0, vendar je žoga zletela malo mimo vrat. Končna statistika: streli - 14:4, v okvir vrat - 8:1, posest žoge - 61:39 odstotkov.

Atletico v zadnjih letih že trikrat potegnil kratko

Mestna tekmeca sta zdaj že stara znanca v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, saj se v Ligi prvakov merita četrto leto zapored. Poleg dveh bolečih porazov v finalu so colchonerosi morali kraljevemu klubu premoč priznati tudi pred dvema letoma v četrtfinalu. Real je lani finale dobil po streljanju enajstmetrovk, pred tremi leti pa je prek Sergia Ramosa izenačil v izdihljajih dvoboja, nato pa desetič evropski prvak postal po podaljšku.

Atletico je imel pred leti dolg negativen niz proti mestnemu tekmecu. Leta 2013, ko je slavil v finalu kraljevega pokala, je Real namreč premagal prvič po 14 letih.

Medtem ko je Real še v igri za naslov španskega prvaka, kjer je trenutno na drugem mestu, a ima enako število točk kot Barcelona in tekmo manj od katalonskega tekmeca, pa Atletico vse moči stavi na Ligo prvakov. To je še edina lovorika, ki je Diego Simeone z atleti še ni osvojil. Argentinec od leta 2011 vodi klub in je poskrbel za preporod madridskega velikana.

Polfinale, prvi tekmi:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 3:0 (1:0)

Ronaldo 10., 73., 86.

Real Madrid: Navas, Carvajal ( 46./Nacho), Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Isco ( 68./Asensio), Benzema ( 78./Vazquez), Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak, Hernandez, Godin, Savić , Filipe Luis, Saul Niguez ( 58./Gaitan), Koke , Gabi, Carrasco ( 68./Correa), Griezmann, Gameiro ( 57./Torres).

Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)

Povratna tekma bo 10. maja ob 20.45.



Sreda ob 20.45:

MONACO - JUVENTUS

Verjetni postavi:



Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Bakayoko, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.

Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Lemina, Pjanić, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

Povratna tekma bo 9. maja ob 20.45.

Finale bo 3. junija v Cardiffu.

T. J., M. R.