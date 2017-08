Ronaldo zabil evrogol, prejel dva rumena kartona in odrinil sodnika

14. avgust 2017 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskega Reala nadaljujejo z odličnim uvodom v novo sezono, po zmagi v Uefinem superpokalu so zdaj blizu domači superpokalni kroni.

V prvem dejanju so namreč v gosteh premagali večnega tekmeca Barcelono s 3:1, povratna tekma bo v sredo v Madridu.

Prvi rumeni karton za slačenje dresa

Največ pozornosti je požel Cristiano Ronaldo. Čeprav je igral le dobrih 20 minut, je poskrbel za ogromno akcije (in prelitega črnila). Prvi zvezdnik belega baleta je v igro vstopil v 58. minuti. Nase je opozoril v 80. minuti, ko je v hitrem protinapadu s protinapada razparal mrežo Marca Andreja ter Stegna ter ekipo povedel v vodstvo z 2:1. Ob slavju je slekel dres in z njim poziral (jasen odgovor na Lionela Messija, ki je enako storil na zadnjem prvenstvenem El clasicu, ko je zadel praktično v zadnji akciji na tekmi).

Drugi za simuliranje

Rumeni karton se je izkazal za usodnega. Le nekaj trenutkov kasneje se je namreč Ronaldo spet znašel v hitrem protinapadu, v nasprotnem kazenskem prostoru je ob njem tekel Samuel Umtiti, Portugalec pa je ob rahlem trku padel. Sodnik Ricardo de Burgos Bengoetxea je akcijo ocenil kot simuliranje in Ronaldu pokazal drugi rumeni karton ter seveda še rdečega. Ronaldo je izgubil živce in odrinil sodnika. Zaradi kartona in odrivanja ga prav gotovo čaka kazen neigranja na nekaj tekmah.

Asensio spet zadel ob debiju

Tik ob koncu rednega dela je bil Real znova v hitrem protinapadu, tokrat je z roba kazenskega prostora udaril Marco Asensio. 21-letnik se ponaša z neverjetno statistiko, saj je zadel v svojih debijih tako v La Ligi, kraljevem pokalu, Ligi prvakov, Uefinem superpokalu in španskem superpokalu.

Zidana jezi izključitev

"Odigrali smo odlično tekmo, jezi me le Ronaldova izključitev. Sodnik morda res ne bi smel dosoditi enajstmetrovke, a rdeči karton je bil vendarle malce pretirana odločitev," je tekmo ocenil trener Reala Zinedine Zidane.

Valverde: Treba je izkoristiti več priložnosti

Še bolj nezadovoljen je bil trener Barcelone Ernesto Valverde: "Izid 3:1 govori o visoki zmagi Reala, a imel sem občutek, da sta bili ekipi precej bolj enakovredni. Oni so zadeli trikrat, a mi smo igrali dobro in si ustvarili svoje priložnosti. V prihodnosti bo treba izkoriščati več priložnosti."

