Rooney izenačil rekord Bobbyja Charltona

Že po 15 minutah je bilo 2:0

7. januar 2017 ob 16:14

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so v 3. krogu angleškega FA-pokala s 4:0 odpravili Reading in slavili osmič zapored, kar se je nazadnje zgodilo spetembra leta 2009.

Tretjeuvrščeno ekipo angleške prve lige je v 7. minuti načel Wayne Rooney, ki je dosegel 249. gol v dresu Mancehster Uniteda, s čimer se je na vrhu večne klubske lestvice izenačil z legendarnim Bobbyjem Charltonom.

"To je trenutek ponosa. Res sem počaščen, da se je to zgodilo v tako velikem klubu, kot je Manchester United. Seveda si tega na začetku kariere nisem znal niti predstavljati. Lepo je dosegati rekorde pred svojimi navijači. Naslednji dve tekmi igramo doma in upam, da bom takrat dosegel še kakšen gol," je povedal Rooney, ki je dosegel lep zadetek z volejem po podaji Juana Mate. To je bil njegov prvi gol po novembrski tekmi Evropske lige proti Feyenoordu. Na 2:0 je osem minut pozneje povišal Anthony Martial.

Zgodnja gola sta povsem spremenil potek srečanja. Gosti, ki jih vodi nekdanji branilec Manchester Uniteda Jaap Stam, so imeli več žogo v svojih nogah (55:%:45%), a je bila njihova premoč jalova. Sprožili so le pet strelov proti nasprotnikovemu golu, Manchester United kar 27. Usodo gostov je v 75. in 79. minuti zapečatil Marcus Rashford.

ANGLEŠKI POKAL FA

3. KROG



West Ham - MANCHESTER CITY 0:5 (0:3)

Toure 33., Nordtveit 41./ag, Silva 43., Agüero 50., Stones 84.



MANCHESTER UNITED - Reading 4:0 (2:0)

Rooney 7., Martial 15., Rashford 75.,

79.



Danes ob 16.00:

HULL CITY - SWANSEA

BIRMINGHAM - NEWCASTLE

BOLTON - CRYSTAL PALACE

EVERTON - LEICESTER

MILLWALL - BOURNEMOUTH

NORWICH - SOUTHAMPTON

STOKE CITY - WOLVERHAMPTON

SUNDERLAND - BURNLEY

WATFORD - BURTON

WEST BROMWICH - DERBY COUNTY

WIGAN - NOTTINGHAM FOREST

Sobota ob 18.30:

PRESTON NORTH END - ARSENAL



Nedelja ob 12.30:

CARDIFF - FULHAM



Ob 14.30:

LIVERPOOL - PLYMOUTH ARGYLE



Ob 16.00:

CHELSEA - PETERBOROUGH UNITED

MIDDLESBROUGH - SHEFFIELD WEDNESDAY



Ob 17.00:

TOTTENHAM - ASTON VILLA



Ponedeljek ob 20.45:

CAMBRIDGE - LEEDS UNITED

R. K.