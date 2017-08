Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Wayne Rooney je najboljši strelec v zgodovini Anglije. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rooney se je poslovil od reprezentančnega dresa

"Bila je težka odločitev, toda napočil je čas za slovo"

23. avgust 2017 ob 14:29

London - MMC RTV SLO

Rekorder po številu doseženih golov za Anglijo Wayne Rooney je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco.

"Selektor Gareth Southgate je poklical in mi povedal, da me hoče nazaj v reprezentanci za prihajajoči tekmi z Malto in Slovaško. Bil sem vesel klica, vendar sem se že prej po temeljitem premisleku odločil, da se za vedno poslovim od reprezentančnega dresa. Bila je res težka odločitev, toda mislim, da je napočil čas za slovo," je med drugim v sporočilu za javnost zapisal Rooney.

31-letni napadalec je za Anglijo zabil 53 golov na 119 tekmah.

