Rooney z 200. golom v Premier ligi zagotovil točko Evertonu

21. avgust 2017 ob 23:00

Manchester - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 2. kroga Premier lige sta se Manchester City in Everton razšla z delitvijo točk na stadionu Etihad (1:1). Gostitelji so večino srečanja odigrali le z deseterico.

Najlepšo priložnost v prve pol ure je imel Nicolas Otamendi, ki je poskusil z roba kazenskega prostora v 26 minuti, vendar je bil Jordan Pickford na pravem mestu. V 33. minuti je David Silva po lepi podaji Sergia Agüera z glavo zadel vratnico.

Dve minuti zatem so gostje povedli. Dominic Calvert-Lewin je po veliki napaki Leroyja Saneja prišel do žoge in zaposlil Wayna Rooneyja, ki jo je z levico potisnil v mrežo. To je bil njegov 200. zadetek v Premier ligi, tudi prvega je dosegel v dresu Evertona. 19. oktobra 2002 je v zadnji minuti zadel proti Arsenalu za zmago z 2:1.

Minuto pred odmorom je Kyle Walker prejel drugi rumeni karton o prekršku nad Calvertom Lewinom. Pep Guardiola se je razjezil na sodnika Bobbyja Madleyja in od odmoru so bili njegovi izbranci pred težko nalogo.

Takoj na začetku nadaljevanja je Guardiola v igro poslal Raheema Sterlinga, kar se je izkazalo za odlično potezo. Tudi z igralcem manj so bili gostitelji precej bolj nevarni, pritisk se je stopnjeval. Agüero je imel dve priložnosti, a ni uspel izenačiti, Pickford je bil vedno zbran.

Osem minut pred koncem je Mason Holgahte naredil veliko napako, žogo je z glavo izbil naravnost na nogo Sterlinga, ki je z volejem zabil žogo v mrežo za 1:1. V 88. minuti je Morgan Schneiderlin pokosil Agüera in prejel drugi rumeni karton. Moči na igrišču so bile izenačene in gostitelji so vse moči usmerili v napad. V 93. minuti je rezervist Davy Klaassen sijajno posredoval v zadnjem trenutku pred svojimi vrati in s tem preprečil Silvi odločilni zadetek.

"Popolnoma vse smo pustili na igrišču, zato smo lahko zadovoljni s točko. Rdečega kartona za Walkerja ne bom komentiral," je poudaril Guardiola.

Na vrhu lestvice so tri ekipe s popolnim izkupičkom - Manchester United, Huddersfield Town in West Bromwich. Manchester City ima štiri točke in je na petem mestu.

2. krog:

MANCHESTER CITY - EVERTON 1:1 (0:1)

Sterling 82.; Rooney 35.

RK: Walker 44.; Schneiderlin 88.

Man. City: Ederson, Kompany, Stones (65./Danilo), Otamendi, Walker, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sane (69./Bernardo Silva), Agüero, Gabriel Jesus (46./Sterling).

Everton: Pickford, M. Keane, A. Williams (61.(Klaassen), Jagielka, Holgate, Schneiderlin, Gueye, Baines, Calvert-Lewin, Rooney (90./Bešić), Davies (61./Sigurdsson).

Sodnik: Robert Madley

Odigrano v soboto in nedeljo:

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 0:4 (0:1)

Bailly 45., Lukaku 80., Pogba 82., Martial 84.

BOURNEMOUTH - WATFORD 0:2 (0:0)

Richarlison 73., Capoue 86.

BURNLEY - WEST BROMWICH 0:1 (0:0)

Robson-Kanu 71. RK: Robson-Kanu 83.

LEICESTER - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Okazaki 1., Maguire 54.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Mane 73.

SOUTHAMPTON - WEST HAM 3:2 (2:1)

Gabbiadini 11., Tadić 38./11-m., Austin 91./11-m; Hernandez 45., 74.

RK: Arnautović 33./West Ham

STOKE CITY - ARSENAL 1:0 (0:0)

Jese 47.

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

Mooy 50.

Gorenc Stanković (Huddersfield) je poškodovan.



TOTTENHAM - CHELSEA 1:2 (0:1)

Batshuayi 81./ag; Marcos Alonso 24., 88.

Lestvica: MANCHESTER UTD. 2 2 0 0 8:0 6 HUDDERSFIELD 2 2 0 0 4:0 6 WEST BROMWICH 2 2 0 0 2:0 6 WATFORD 2 1 1 0 5:3 4 MANCHESTER CITY 2 1 1 0 3:1 4 LIVERPOOL 2 1 1 0 4:3 4 SOUTHAMPTON 2 1 1 0 3:2 4 EVERTON 2 1 1 0 2:1 4 LEICESTER 2 1 0 1 5:4 3 TOTTENHAM 2 1 0 1 3:2 3 ARSENAL 2 1 0 1 4:4 3 CHELSEA 2 1 0 1 4:4 3 BURNLEY 2 1 0 1 3:3 3 STOKE CITY 2 1 0 1 1:1 3 SWANSEA 2 0 1 1 0:4 1 BOURNEMOUTH 2 0 0 2 0:3 0 NEWCASTLE 2 0 0 2 0:3 0 BRIGHTON 2 0 0 2 0:4 0 CRYSTAL PALACE 2 0 0 2 0:4 0 WEST HAM 2 0 0 2 2:7 0

