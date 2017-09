Rossi 18 dni po dvojnem zlomu noge že na motorju

Italijan razmišlja o nastopu na VN Aragonije

19. september 2017 ob 08:47

Misano - MMC RTV SLO

Devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi je zgolj 18 dni po dvojnem zlomu noge sedel na motor in že razmišlja o nastopu na VN Aragonije v Španiji.

Priljubljeni Italijan se je hudo poškodoval na treningu, 1. septembra so dvojni zlom golenice in izpah desne noge potrdili tudi v njegovem moštvu Yamaha. 38-letnik se je predtem letos že poškodoval, in sicer pred slabimi štirimi meseci, ko je padel na dirkališču v Riminiju. Zaradi poškodb prsnega koša in trebuha so ga morali odpeljati v bolnišnico.

Po zlomu noge je uspešno prestal operacijo, v ponedeljek je na dirkališču Marca Simoncellija v Misanu že odpeljal nekaj krogov, a je moral krajši trening prekiniti zaradi močnega naliva. "Njegovo fizično stanje je zaenkrat še neznanka. Do konca srede se bo odločil, ali bo nastopil na dirki za VN Aragonije, ki bo ta konec tedna," so sporočili iz njegovega moštva.

Pred dobrim tednom dni so iz Yamahe sicer sporočili, da bo Rossija v Aragoniji zamenjal Michael van der Mark, dirkač razreda superbike, ki ima že nekaj izkušenj s svetovnega prvenstva v motociklizmu. Leta 2010 je vozil na sedmih dirkah takratnega razreda do 125 ccm, leto pozneje pa na domači dirki v Assnu v razredu Moto2.