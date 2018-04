Rossi: Marquez je uničil naš šport, strah me je biti z njim na stezi

Italijan besen po incidentu v Buenos Airesu

9. april 2018 ob 11:43

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Valentino Rossi je po incidentu na motociklistični VN Argentine v Buenos Airesu obtožil svetovnega prvaka Marca Marqueza, da je "uničil naš šport".

Obdobje hladne vojne med Rossijem in Marquezom je imelo v zadnjih letih vrsto poglavij. Tokrat se je spet zakuhalo, ko je Marquez štiri kroge pred koncem pri enem izmed prehitevanj trčil v Italijana. Rossi, takrat je bil na 6. mestu, je po dotiku padel in z jeznim zamahom roke pokazal, kaj si misli o takem početju. Vodstvo dirke je Španca po dirki kaznovalo s 30 sekundnim pribitkom, kar je pomenilo, da je s petega mesta zdrsnil na 18.

"To je slaba situacija, ker je uničil naš šport. Nima in nikoli ni imel spoštovanja do svojih tekmecev. Ko voziš s hitrostjo 300 km/h, moraš spoštovati tekmeca, moraš biti močan in dati od sebe maksimum, ampak če to narediš tako kot on, je konec," je bil po dirki besen Rossi, ki se mu je po dirki skušal Marquez opravičiti, a so mu Yamahini možje pokazali, da v njihovi garaži ni zaželen.

Rossi je Španca obtožil, da se namenoma zaletava v druge motocikliste. "Lahko narediš napako pri zaviranju, lahko se dotakneš drugega tekmovalca. To se dogaja. Toda če to ponavlja ... V petek zjutraj je to naredil z Vinalesom, Doviziosom, v soboto zjutraj z mano. Danes na dirki je šel direktno v štiri tekmovalce. To dela namenoma. Ne gre za napake. Skuša se zaleteti tako, da ti padeš, on pa ostane na motorju. Če začneš s tako igro, narediš šport zelo nevaren. Nekdo jo bo skupil slej ali prej," je kar bruhalo iz Rossija.

Rossi se je z Yamaho takoj pritožil pri vodstvu, ki ima po njegovem "veliko odgovornost", da Marquezu prepreči "tako obnašanje". "Strah me je, strah me je na stezi, ko je ob meni Marquez. Ko sem videl njegovo ime na tabli, sem vedel, da prihaja pome," je še dodal Rossi.

Marquez je bil nad Rossijevimi obtožbami presenečen in hkrati razočaran. "Nikoli v karieri nisem šel proti tekmovalcu z namenom, da vanj trčim. Vedno se skušam, seveda, temu izogniti. Včasih gre pri prehitevanju na tesno, včasih je prostora dovolj. Kar se je zgodilo danes z Valentinom, je bila moja napaka, do katere je prišlo zaradi pogojev na progi."

Naslednja dirka bo 22. aprila v ZDA.

