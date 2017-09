Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 18 glasov Ocenite to novico! Valentino Rossi, sedemkratni svetovni prvak v razredu MotoGP. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rossi z dvojnim zlomom golenice z izpahom desne noge

Yamaha potrdila poškodbo svojega motociklista

1. september 2017 ob 08:39

Urbino - MMC RTV SLO, STA

Sedemkratni motociklistični svetovni prvak Valentino Rossi, ki se je to sezono boril za naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP, se je huje poškodoval na treningu, so zdaj tudi uradno potrdili v njegovi ekipi Yamaha.

Italijanove sanje o morebitnem novem naslovu prvaka so končane, potem ko si je ob padcu zlomil golenico in končal v bolnišnici. "Valentino Rossi ima dvojni zlom golenice z izpahom desne noge. Operiran bo čim prej. Več bo znano v petek dopoldne," so sporočili iz japonske ekipe. Časnik Gazzetta dello Sport je že v četrtek zvečer poročal, da si je "Rossi zlomil nogo in da ga še isti dan čaka operacija".

Italijanski motociklist je imel to sezono sicer že resnejšo poškodbo, ko je pred tremi meseci padel na dirkališču v bližini Riminija, zaradi poškodb prsnega koša in trebuha so ga morali odpeljati v bolnišnico.

38-letni Rossi ima sicer devet naslovov svetovnega prvaka v motociklizmu, od tega sedem v kraljevski kategoriji MotoGP. To sezono je bil "Doctor" po 12 dirkah od skupno 18 na četrtem mestu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo.

