Tomaž Rotar kot četrti Slovenec osvojil K2

Slovenski alpinist Tomaž Rotar je konec tedna postal četrti Slovenec, ki je osvojil drugo najvišjo goro na svetu – 8.611 metrov visoki K2, medtem ko je Poljaku Andrzeju Bargielu uspelo prvo smučanje z vrha.

Letošnja poletna sezone osvajanja najvišjih vrhov Karakoruma v Pakistanu se je začela z obilico sneženja in nič ni kazalo, da bi lahko sledila rekordna sezona vzponov na K2.

A ta konec tedna se je na "divjo goro" povzpelo kar 62 plezalcev, kar je tudi rekordno število v enem letu, številka pa se lahko še poveča, saj poletna sezona traja še avgusta.

Za razliko od najvišje gore na svetu Mount Everest, na katero se je letos povzpelo že 700 plezalcev, je K2 tehnično veliko bolj nevaren vrh s tehnično izjemno zahtevnimi ovirami kot so dimnik, črna piramida in nekaj sto metrov pod vrhom še steklenični vrat, nad katerim se razteza zastrašujoč ogromen ledeni serak.

Za razliko od Everesta in Himalaje so v vremenske razmere v Karakorumu veliko bolj nestanovitne in nepredvidljive, zaradi česar v nekaterih letih nismo bili priča nobenemu vzponu na K2.

Med tistimi, ki so ta konec tedna stali na vrhu, je tudi 46-letni alpinist Tomaž Rotar iz Lesc, ki je plezal skupaj z britanskim alpinistom Jake Meyerjem. Z Rotarjem sta na vrh stopila v soboto 21. julija ob 8. uri zjutraj po lokalnem času, je na svojem blogu zapisal 34-letni britanski plezalec.

Če je Meyer postal deseti Britanec, ki je osvojil K2, pa je Rotar postal četrti Slovenec na vrhu kralja Karakoruma. To je pred njim leta 1993 uspelo Zvonku Požgaju in Vikiju Grošlju ter leta 2006 zamejskemu Slovencu Romanu Benetu. Maja lani je Rotar kot osemnajsti Slovenec stal na Everestu.

Z več kot 60 vzponi na K2 je letošnje leto preseglo do zdaj rekordno leto 2014, ko je po poročanju ameriškega alpinista Alana Arnetta na vrhu stalo 51 ljudi. Kot navaja Arnette, je bilo od prvega vzpona leta 1954 do danes 432 vzponov, ki jih je opravilo 417 posameznikov.

Žal je letošnjo rekordno bero ta konec tedna zasenčila smrt 41-letnega japonskega plezalca Kojire Wataneba, ki je bil del japonske odprave in je padel pri sestopu v Stekleničnem vratu nekje na višini 8.300 metrov.

Smučanje za zgodovino

V nedeljo je zgodovinski podvig uspel 30-letnemu poljskemu alpinistu Andrzeju Bargielu, ki je kot prvi Zemljan smučal z vrha K2. Z vrha se je odpravil ob 11.30 in smučal prek grebena po Ambruzzijevi smeri, nato prečkal varianto Česna in Messnerja, preden je zaključil po varianti Kukuczka-Piotrowski in v bazni tabor prispel 19.30.

Bargiel je že lani poskušal smučati s K2, a so ga ustavili težki pogoji z veliko nevarnostjo snežnih plazov in padajočega kamenja s skal. Pred tem je leta 2013 smučal z vrha Šišampagme (14. najvišji vrh - 8.027 metrov) in leta 2015 z vrha Broad Peaka (12. najvišji vrh - 5.051 metrov).

Česen in Stražar čakata pod Latokom

V Karakorumu je tudi slovensko-britanska alpinistična odprava Choktoi 2018, v kateri so Aleš Česen, Luka Stražar in Tom Livingstone, ki ima za glavni cilj vzpon po novi smeri na 7.145 metrov visoki Latok I.

V Pakistan so odpotovali 6. junija, vrnitev pa je predvidena za 19. avgust. V nedeljo so sporočili, da so se vrnili z aklimatizacijskega vzpona na Baintha Kabato (6.290 metrov) in se počutijo dobro, navaja Planinska zveza Slovenije.

