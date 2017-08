Rožman: Premagati sedmo ekipo Bundeslige je prvovrstna senzacija

Streich: Nikakor ne bomo iskali izgovorov

4. avgust 2017 ob 07:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Simon Rožman je v Stožicah z odliko prestal izpit kariere. Pripravil je izvrstno taktiko in na kolena spravil Freiburg. Trener gostov Christian Streich ni iskal izgovorov, ampak je športno priznal zaslužen poraz.

Domžalčani so osvojili dva naslova državnega prvaka (2007 in 2008), zdaj pa so se veselili najodmevnejšega uspeha v evropskih tekmovanjih. Prvič so se uvrstili v zaključni krog kvalifikacij. Na povratni tekmi so predvsem v drugem polčasu nadigrali sedmouvrščeno ekipo Bundeslige (2:0).

Proti Flori iz Talina in islandskemu Valurju so bili Domžalčani favoriti, tokrat pa zagotovo ne. Freiburg je v pretekli sezoni navduševal, proti Bayernu je na domačem stadionu izgubil šele v zadnji minuti (1:2) po mojstrovini Roberta Lewandowskega.

34-letni Rožman se je dokazal v Celju, ki ga je popeljal do sijajnega drugega mesta v sezoni 2014/15. Septembra lani je prevzel Domžale, potem ko je Luka Elsner odšel k Olimpiji. V prvenstvu lani ni šlo po načrtih, zato pa je osvojil pokalno lovoriko, ko je na finalni tekmi na koprski Bonifiki s taktično briljantno predstavo zasenčil favorizirano Olimpijo.

Tvegana poteza zmedla Nemce

Po prvi tekmi, ki jo je Freiburg dobil z 1:0, je bilo treba nekaj spremeniti, saj so bili Domžalčani že prebrana knjiga. Rožman se je odločil za taktično postavitev 3-5-2. V obrambi so bili Tilen Klemenčič, Miha Blažič in Gaber Dobrovoljc, kar je pomenilo, da sta bila Jure Balkovec in Matija Širok usmerjena bolj napadalno.

"Verjeli smo v senzacijo. Že na prvi tekmi sem dobil občutek, da smo blizu. Potrebovali smo neko presenečenje, morali smo narediti nekaj drugače. Potrebovali smo večer, ko se morajo vse stvari poklopiti. Odločil sem se za zelo tvegano potezo, saj sem spremenil sistem igre. Maksimalno smo zadeli, saj oni niso bili pripravljeni na tak sistem. Imeli so ogromno problemov. Fantasično smo izgledali na igrišču. Tekma je potekala po naših željah. Vseskozi smo imeli vse pod nadzorom in tudi brzdali smo svoja čustva. To je bila prvovrstna senzacija. Res dobro promoviramo slovenski nogomet, treba se je zavedati o kakšnih številkah govorimo pri našemu tekmecu. To je za Domžale izjemna zgodba," je na novinarski konferenci razlagal Rožman, ki je že od otroštva predan nogometu. Vsak dan ga spremlja že od sedmega leta in že pri 34 letih je eden izmed najbolj cenjenih strokovnjakov v Sloveniji. Z dosežki na evropskih zelenicah si je zelo dvignil ugled.

S taktično spremembo do maksimalnega izplena

"Takoj po prvi tekmi se je porodila ideja o spremembi sistema. Tekmec nas je do potankosti analiziral. Nismo želeli imeti uspavane tekme z njihovo posestjo žoge. Z igralcem več na sredini smo pridobili veliko prostora. Morali smo narediti neko presenečenje. Na naš utečen sistem, so imeli pripravljeno igro. Tvegali smo, čeprav nisem pristaš tega, ker take postavitve ne treniramo. Fantom sem povedal, zakaj bomo spremenili sistem. Fantje so zgodbo kupili in to je bila ena ključnih točk te tekme. Dobili smo maksimalen izplen," je taktično zamisel pojasnil Rožman.

V prvem polčasu sta mreži mirovali, a to ni zmedlo Domžalčanov, ki so drugi polčas odprli sanjsko: "Ob polčasu smo ostali mirni, iskali smo zadetek iz kakšne preknitve. Gol nas je ponesel, njim pa nagnal strah v kosti. Res so nemška ekipa, a imajo v obrambi zelo malde nogometaše. Vse se je odvijalo po načrtu. Premagati sedmo ekipo Bundeslige je prvovrstna senzacija. "

Ibričić dodana vrednost pri Domžalčanih

Blestel je Senijad Ibričić, ki je zanesljivo izvedel strel z bele točke za vodstvo v 50. minuti.

"Ko sva se prvič slišala po telefonu, sva govorila točno o tem, kar se je zgodilo na tej tekmi. Vnesel je pravo karizmo v našo garderobo. To smo potrebovali v lanski sezoni. Imamo zelo srčno ekipo, na nakterih položajih nam morda manjka malce kakovosti za kaj več. Senijad je dodana vrednost in odlično vodi našo ekipo. Zdaj lahko vsi skupaj uživamo v tem trenutku, seveda pa ni nobene garancije, da bo ta sezona uspešna," je nekdanjega reprezentanta BiH-a pohvalil Rožman.

Od prvega dne smo se dogovorili, da gremo iz okvirov nas Slovencev

"Prvi dan priprav sem fantom očital lansko povratno tekmo proti West Hamu. Očital sem jim, da niso verjeli v preboj v četrti predkrog Evropske lige. Od prvega dne smo se dogovorili, da gremo iz okvirov nas Slovencev. Ne smemo misliti, da smo majhni, da ne zmoremo in ne smemo se zadovoljiti prehitro. Na koncu bi morda moral pojesti ves drek, saj sem pred tekmo s Freiburgom napovedoval neko senzacijo. Ni težava, če se stvari ne izidejo. Pomembno je, da fantje verjamejo v uspeh ne glede na tekmeca. Nobena katastrofa ne bi bila, če bi mi izgubili proti Freiburgu. Razočaranje bi bilo prisotno, če fantje v zgodbo ne bi verjeli," je zaključil Rožman, ki si želi premagljivega tekmeca v zadnjem predkrogu Evropske lige.

Streich: Zasluženo smo izpadli

Christian Streich sedi na klopi Freiburga že od 29. decembra 2011. Tudi, ko je moštvo izpadlo v drugo nemško ligo v vodstvu kluba nihče ni niti pomislil o menjavi trenerja. S skromnimi sredstvi za nemške razmere je Freiburg lani presenetil s sedmim mestom, čeprav so mu mnogi strokovnjaki napovedovali boj za obstanek. Na evropskih zelenicah so razočarali, posebej drugi polčas v Stožicah je bil zelo slab.



"Čestitati moram Domžalam. Mislim, da smo dobro začeli, a nismo izkoristili priložnosti. Takoj na začetku drugega dela je Caglar Söyüncü naredil prekršek, ko je njihov igralec čakal, da pride do kontakta v kazenskem prostoru. Prejeli smo zadetek iz enajstmetrovke. Še dobro se nismo pobrali po zaostanku, že smo prejeli drugi zadetek po protinapadu. Preprosto nismo bili dovolj nevarni v napadu. Na dveh tekmah smo zadeli le enkrat in zasluženo smo izpadli. Domžalčani so prikazali izvrstno predstavo, mi pa smo bili tokrat preslabi," je poudaril 52-letni strokovnjak.

"Zdaj gremo domov in ogledal si bom posnetek te tekme. Naših nastopov v Evropi je konec, čaka pa nas še vedno veliko dela. Že v nedeljo nas čaka pripravljana tekma proti Torinu. Po lanskem sedmem mestu sem takoj vedel, da bo letošnja sezona zelo naporna za nas."

Freiburg zaigral z najmočnejšo postavo

V Stožicah je bilo skoraj 1.000 glasnih navijačev Freiburga, ki seveda niso pričakovali tako klavrne podobe svojih ljubljencev na zelenici: "Nič me ni strah začetka Bundeslige. zavedal sem se, da bosta to dve težki tekmi. Na prvi tekmi smo zapravili najstrožjo kazen, Domžqle so tokrat zadele. Zelo dobro sem analiziral njihovo igro in vedel sem, da so kakovostni. Na igrišču smo imeli najboljšo postavo, nič nismo kalkulirali. Prisolili so nam zaušnico. Razumem, da so naši navijači razočarani. Seveda so želeli potovati še naprej po Evropi."

Taktična zamisel Rožmana je presenetila tudi Streicha: "Nisem pričakoval, da bodo Domžalčani igrali s postavitvijo 3-5-2. Hitro smo reagirali in v prvem polčasu smo igrali dobro. Žal nismo povedli. Po naši napaki so Domžalčani povedli in to jim je odprlo vrata. Zelo slabi smo bili v podajah na sredini igrišča."

Poceni izgovorov ne pozna

Slovenska liga potek že od 15. julija, na sporedu so bile že tri tekme. Bundesliga se začenja za Freiburg šele 20. avgusta proti Eintrachtu iz Frankfurta.

Vprašali smo Streicha, če je bila to verjetno ključna prednost za Domžalčane, a v svojem slogu ni iskal poceni izgovorov: "Ne to ni bila nobena prednost za Domžale. Priigrali so si več priložnosti, zadeli so z bele točke in iz protinapada, poleg tega so stresli še prečko. Njihova zmaga je zaslužena, saj mi nismo prikazali tako dobre predstave. Nikakor ne bomo iskali izgovorov!"

Odlično razmišljanje priznanega trenerja, ki je pred tekmo z Domžalami navdušil tudi s komentarjem rekordnega prestopa Neymarja iz Barcelone v Paris SG.



Aleš Golob