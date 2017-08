Rožman: Samo vrednost Germaina predstavlja naš petletni proračun

Garcia: Lahko bi zadeli še večkrat

25. avgust 2017 ob 08:31

Marseille - MMC RTV SLO

"Rad bi čestital svojim varovancem, v prvem polčasu so igrali fantastično. Žal pa se je nato večer pokvaril. Toda gostitelje smo prisilili, da so dali svoj maksimum," je po tekmi v Marseillu (3:0) dejal trener Domžal Simon Rožman.

Domžalčani so letos navdušili svoje navijače s predstavami v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Obstali so šele pred zadnjo oviro, Olympiquom iz Marseilla, ki je bil na Velodromu v četrtek zvečer enostavno prevelik zalogaj.

Vseeno je lahko ekipa s stadiona ob Kamniški Bistrici zelenico na jugu Francije zapustila dvignjenih glav. V uvodnih minutah srečanja je bila boljši nasprotnik, s kančkom sreče bi lahko tudi povedla.

Toda Marseille, evropski prvak iz leta 1993, ničesar ni prepustil naključju, junak tekme pa je postal 27-letni napadalec Valere Germain, ki je dvakrat premagal domžalskega vratarja Dejana Milića, končni izid je postavil Florian Thauvin.

Rožman: Žal so se sanje končale

"Živeli smo prelepe sanje, ki pa so se na žalost končale. Rad bi izkoristil priložnost in čestital nasprotniku. Igrali smo v peklenskem vzdušju Velodroma, kar vsekakor ni bilo lahko. Rad bi čestital svojim varovancem, v prvem polčasu so igrali fantastično. Žal pa se je nato večer pokvaril. Toda gostitelje smo prisilili, da so dali svoj maksimum," je po tekmi dejal trener Domžal Simon Rožman in o strelcu dveh zadetkov Germainu še pripomnil: "Samo tržna vrednost Germaina predstavlja naš petletni proračun."

Rožman je sicer po tekmi odpovedal regeneracijski trening svoje ekipe, ki je bil predviden za danes.

Firer: Drugo leto bo morda več sreče

Po tekmi se je oglasil tudi Ivan Firer, ki je prepričan, da mu je s soigralci zmanjkal kanček sreče, prepotreben za tekme takšnega formata. "Razveljavili so nam zadetek zaradi prepovedanega položaja, zadeli smo tudi vratnico. Potem pa smo dobili gol. Enostavno zmanjka sreče. Vemo, kdo nam je stal nasproti. Drugo leto bo morda več sreče," je za Val 202 povedal 32-letnik iz Rogatca.

Garcia: Lahko bi zadeli še večkrat

Povsem drugačne volje je bil na drugi strani trener Marseilla Rudi Garcia, ki je pojasnil, da je bil ključen prvi zadetek, po katerem so njegovi igralci dobili samozavest in zaigrali precej bolje. "Lahko bi zadeli še dva ali tri gole. Takšna je bila razlika med ekipama. Lahko bi tudi prejeli zadetek, pa bi še vedno napredovali, enostavno smo bili premočni," je brez dlake na jeziku dejal 53-letni Francoz in navijačem obljubil dobro sezono: "Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Seveda ne bomo vedno igrali dobro, a imam skupino nogometašev, ki verjame v uspeh."

Mitja Lisjak