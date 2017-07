Rublev od srečnega poraženca do zmagovalca Umaga

Andrej Rublev je v Umagu prišel do prve turnirske zmage. Foto: Reuters

19-letni Rus presenetil vse

23. julij 2017 ob 22:01

Umag - MMC RTV SLO/STA

Ruski tenisač Andrej Rublev je zmagovalec 28. turnirja ATP v Umagu, v finalu je s 6:4 in 6:2 ugnal Italijana Paola Lorenzija.

19-letni Rus, ki je na glavnem delu turnirja ATP v Umagu nastopil kot srečni poraženec kvalifikacij - priložnost je dobil po tem, ko je zaradi poškodbe nastop moral odpovedati Hrvat Borna Čorić - je 35-letnega Italijana odpravil v uri in 17 minutah. V obeh nizih je Italijanu dvakrat vzel servis, sam ga je izgubil le enkrat in to v prvem nizu.

Rus je prišel do prvega naslova ATP v karieri, pokal pa mu je izročil legendarni hrvaški tenisač Goran Ivanišević.