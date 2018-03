Rudar remiziral z Mariborom po golu v 91. minuti

CAS dokončno zavrnil pritožbo Kopra

6. marec 2018 ob 14:56,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora še čakajo na prvo zmago v spomladanskem delu državnega prvenstva, saj so v 21. krogu "le" remizirali z Rudarjem (2:2), ki je v Ljudskem vrtu izenačil v 91. minuti.

Mariborčani so imeli veliko priložnost že v 2. minuti, ko se je po globinski podaji Alexandra Cretuja Luka Zahović sam znašel pred Markom Pridigrajem, a je Pridigraj dobil dvoboj "na štiri oči".

Prečka A. Cretuja, vratnica D. Vršiča

Vijoličasti so imeli tudi v nadaljevanju pobudo, medtem ko so se Velenjčani večinoma branili. V 10. minuti je po podaji iz kota Cretu stresel prečko, malo pozneje pa je Dare Vršič po odbiti žogi meril mimo vrat. Vršič je v 25. minuti dobro sprožil z roba kazenskega prostora, a je zadel le Pridigarjevo desno vratnico. Vodilni zadetek Maribora je visel v zraku.

Novo veliko priložnost za Maribor je v 32. minuti zapravil Jasmin Mešanović, ki se je po podaji Dareta Vršiča na levi strani sam prebil pred Pridigarja, a je on odbil žogo čez vrata.

(Sumljivo) razveljavljen zadetek Rudarja

Nato pa se je v 34. minuti zatresla domača mreža, a so sodniki zaradi domnevno nedovoljenega položaja razveljavili zadetek Josipa Tomaševića. Handanović je najprej odbil poskus Davida Kašnika, žoga se je odbila do Tomaševića, ki jo je nato pospravil v mrežo. S počasnega posnetka ni bilo videti, da bi šlo za nedovoljeni položaj oziroma ofsajd. Polčas se je tako končal z 0:0. Statistika: posest žoge 64:36, streli 11:2, streli v okvir vrat 5:1 - vse za Maribor.

Tučić zadel za vodstvo Rudarja

In kdor ne da, dobi. Maribor je bil namreč za jalove napade kaznovan v 56. minuti, ko je Rudar izpeljal protinapad, v katerem je Robert Pušaver z desne strani poslal predložek v sredino, kjer je Milan Tučić z glavo matiral Handanovića.

Hotić podal, Tavares izenačil

Domači trener je na vodilni gol Rudarja odgovoril z dvojno zamenjavo: v igro sta vstopila Dino Hotić in Marcos Tavares. In le tri minute po prihodu na zelenico je dvojica zrežirala izenačenje. Hotić je podal iz kota, Tavares pa je z glavo ukanil Pridigarja. Malo pozneje je imel lepo priložnost v protinapadu še Bajde, a je bil Pridigar na mestu. Bajdeta je v 78. minuti zamenjal Damjan Bohar. Prekmurcu se je že v naslednjih sekundah ponudila lepa priložnost za gol, a je z roba kazenskega prostora streljal mimo leve vratnice Pridigarja.

Po golu Mešanovića kazalo na zmago Maribora

Vijoličasti so v končnici pritiskali za vodilni zadetek in ga dočakali v 85. minuti, ko je Tavares žogo po dolgi podaji Cretuja spustil na drugo stran do Mešanovića, ki jo je nato z nekaj metrov pospravil za hrbet Pridigarja.

Pušaver spet podal, Radić izenačil

In ko je že kazalo, da bo zmaga ostala v Ljudskem vrtu, je Rudar v 91. minuti izpeljal akcijo za izenačenje. Pušaver je spet poslal predložek pred vrata, kjer je rezervist Dominik Radić prehitel Rajčevića in žogo že v padcu z glavo preusmeril v malo mrežico nemočnega Handanovića. Še končna statistika: posest žoge 61:39, streli 22:12, streli v okvir vrat 11:3 - vse za Maribor.

Nogometna zveza Slovenije je prejela končno odločitev Športnega razsodišča v Lozani (CAS) glede pritožbe FC Kopra zoper odločitev licenčne komisije NZS-ja. CAS je pritožbo Kopra zavrnil in s tem potrdil pravilnost odločitev licenčnih organov NZS-ja, ki FC-ju Koper niso podelili licence za nastopanje v 1. SNL v sezoni 2017/18. "Odločitev Športnega razsodišča je dokaz strokovnosti licenčnih organov in kredibilnosti licenčnih postopkov Nogometne zveze Slovenije. NZS bo tudi v prihodnje dosledno izvajala vse licenčne postopke ter zagovarjal dosledno spoštovanje sprejetih pravilnikov in predpisov NZS," je odločitev komentiral predsednik NZS-ja Radenko Mijatović. Odločitev CAS-a je dokončna.



Dva gola Melnjaka ob zmagi Domžal v Novi Gorici

Že prej so nogometaši Domžal na uvodni tekmi 21. kroga v Novi Gorici s 4:0 premagali Ankaran Hrvatine. Domžalčani so povedli v 4. minuti, ko je po podaji Andraža Kirma z leve strani zadel Dario Melnjak. Varovanci Simona Rožmana so vodstvo povišali v 38. minuti, ko je najprej Agim Ibraimi z roba kazenskega prostora z desne strani zadel oddaljeno vratnico, odbito žogo pa je za hrbet Primoža Bužana pospravil Marko Alvir za svoj četrti gol v sezoni. V 64. minuti so bili prvič na tekmi blizu zadetku tudi gostje, ko je Jan Pahor po kotu zadel prečko. Le nekaj sekund pozneje pa so Domžalčani vodili že s 3:0, ko je Alvir najprej podal na desno do Kirma, ta pa pred vrata do Bizjaka, ki je dosegel svoj četrti gol v sezoni. Zmago gostov je v 89. minuti potrdil Melnjak s svojim drugim golom.

V sredo bosta še tekmi Celja in Gorice ter Olimpije in Aluminija, medtem ko je bil obračun Krškega in Triglava zaradi snega prestavljen na april.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 21. krog

MARIBOR - RUDAR 2:2 (0:0)

1.200; Tavares 64., Mešanović 85.; Tučić 56., Radić 91.

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Ivković, Viler , Pihler (61./Hotić), Cretu, Bajde (78./Bohar), Vršič (61./Vršič), Mešanović, Zahović.

Rudar: Pridigar, Vasiljević , Kašnik, Tomašević, Pušaver, Trifković (69./Bolha), Bijol, Črnčič (74./Antonov ), Parfitt-Williams (46./Radić ), Tucić, Šehić.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)

Nova Gorica (brez gledalcev):

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE 0:4 (0:2)

Melnjak 4., 89., Alvir 38., Bizjak 64.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Badžim, Pahor, Mate, Romero , Burkić, Meledje (65./ Bišević), Suljić, Santos (90./Zemljak), Bordon (46./Vodeb).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Ibričić (74./Hodžić), Husmani, Ibraimi, Kirm (65./Franjić), Bizjak (80./Nicholson), Alvir.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Sreda ob 16.00:

CELJE - GORICA



Ob 18.00:

OLIMPIJA - ALUMINIJ



Torek, 3. aprila, ob 15.00:

KRŠKO - TRIGLAV

Lestvica: OLIMPIJA 20 14 4 2 33:9 46 MARIBOR 20 13 6 1 34:13 45 DOMŽALE 19 10 4 5 37:16 34 RUDAR 19 9 3 7 25:19 30 CELJE 19 6 6 7 23:26 24 GORICA 19 7 2 10 21:27 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 19 4 6 9 20:28 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 20 2 6 12 18:45 12

R. K., A. V.