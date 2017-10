Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Tekma v Velenju se je končala brez zmagovalca (0:0). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Mešanović za tri točke v Domžalah žogo pospravil pod prečko Dodaj v

Rudar v Velenju proti Olimpiji iztržil točko

Ob 18.45: Aluminij - Gorica

29. oktober 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 18:59

Velenje,Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so bili pravzaprav vso tekmo 14. kroga Prve Lige Telekom Slovenije boljši nasprotnik v Velenju, a tako želenega zadetka jim ni uspelo doseči. Rudar je iztržil točko (0:0).

Ljubljančani so vseskozi pritiskali na vrata gostiteljev, ki so se uspešno branili, nekajkrat je izvrstno posredoval tudi vratar Marko Pridigar in poskbel, da je njegova mreža ostala nedotaknjena. Na njegova vrata so varovanci Igorja Bišćana sprožili 13 strelov, štirje so zleteli v okvir vrat.

Z osvojeno točko so se zmaji znova povzpeli na vrh prvenstvene lestvice, kjer pa so zdaj po desetih zmagah in štirih remijih točkovno izenačeni z večnim tekmecem Mariborom. Oba imata po 34 krog.

V prvem polčasu nagajal močan veter

Gostje iz Ljubljane so imeli v prvi polovici prvega polčasa pobudo na igrišču, si pripravili nekaj lepi priložnosti, a je zmeraj manjkal zaključni strel. Bodisi podaje niso našle naslovnika, bodisi so žoge švigale mimo Pridigarjeve mreže. Nogometašem je na igrišču nagajal močan veter, ki je pihal tudi s sunki 70 km/h, tako da je žoga precej spreminjala smer. V prvem polčasu je šel veter bolj na roko Ljubljančanom, saj je pihal proti vratom knapov. Gostitelji so imeli v 25. minuti po napaki gostujočega vratarja Aljaža Ivačiča, ki je prestopil črto pri posredovanju in igral z roko, lepo priložnost. Z roba 16-metrskega prostora je streljal Anže Pišek, a neuspešno. Ljubljančani so imeli v prvem polčasu večjo posest žoge, razmerje strelov 6:2, a svoje premoči na igrišču do konca prvih 45 minut niso znali kronati.

Velenjani so se reševali tudi na golovi črti

Najnevarnejši igralec Rudarja John Mary je imel v nadaljevanju lepo priložnost v 49. minuti, bil je praktično sam pred vratarjem Ivačičem, a napada ni znal spremeniti v zadetek. V 56. minuti so poskusili gostje iz prestolnice, Stefan Savić je podal v sredino, Leon Benko je poskusil z glavo, a je bil Pridigar na pravem mestu. Ista igralca sta kombinirala tudi minuto kasneje, Benko se je odločil za podajo v sredino, kjer pa je bil Nathan Oduwa prepočasen. Gostje so še naprej vršili pritisk proti velenjskim vratom, saj domačih nista prebudili niti dve zgodnji menjavi domačega stratega Marjana Pušnika. Oduwa je tako v 63. minuti že preigral domačo obrambo in vratarja Pridigarja, vendar je nogo pravočasno postavil eden igralcev Velenja. Domači so v nadaljevanju zapretili preko Daria Vizingerja, ki je v 77. minuti sam z desne strani meril v daljšo Ivačičevo vratnico, toda bil premalo natančen.

Gostitelji so se še enkrat več rešili ljubljanske ofenzive, ko so v 82. minuti žogo izbili z golove črte, gostje pa so nato preveč zapletali s podajami in zapravili napad. Vroče je bilo tudi v zadnjih minutah obračuna, ko je proti vratom sprožil rezervist Rok Kronaveter, a je izid ostal nespremenjen.

Prva liga Telekom Slovenije, 14. krog

Nedeljski tekmi:

RUDAR - OLIMPIJA 0:0

2.200 gledalcev

Rudar: Pridigar, Vuklišević, Pušaver, Pišek, Tučić, Bolha, Antonov, Bijol, Trifković, Črnčič, Mary.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Ilić, Bajrić, Apau, Kapun, Tomić, Savić, Oduwa, Alves, Benko.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Danes ob 18.45:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 MARIBOR 14 10 4 0 23:8 34 RUDAR 14 7 2 5 17:13 23 DOMŽALE 14 5 4 5 29:16 19 GORICA 13 6 1 6 15:17 19 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 CELJE 14 3 6 5 15:18 15 ALUMINIJ 13 3 4 6 16:21 13 TRIGLAV 14 1 5 8 11:27 8 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

M. L.