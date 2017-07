Rudonja potrdil, da bo ta teden podpisal še Vombergar

Srebrnič: Primanjkovalo nam je tudi svežine

24. julij 2017 ob 11:23

Nova Gorica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

"Pristop je drugačen, več je energije in želje po zmagi, to ste lahko slišali tudi v slačilnici. Ekipa živi in se bori skupaj, to je naša največja zmaga," je po drugi zaporedni zmagi Olimpije na uvodu v Prvo ligo TS povedal glavni kadrovik Mladen Rudonja.

"Gotovo potrebujemo še čas, da se to dodela, a smo gotovo na pravi poti," je dodal za Radio Slovenija in potrdil, da bo ta teden pogodbo podpisal Andres Vombergar, argentinski napadalec slovenskega rodu, ki je nazadnje igral v drugi argentinski ligi. 22-letni Vombergar si je tekmo v Novi Gorici, na kateri so Ljubljančani slavili z 0:2, ogledal na tribuni v družbi Rudonje in predsednika Olimpije Milana Mandarića.

Po prihodu Vombergarja se bo, kot kaže, od Ljubljane poslovil Leon Benko, ki je prejšnji teden proti Celju (3:1) obsedel na klopi, tokrat pa ga ni bilo niti med rezervisti. Nathana Oduwe ni bilo v moštvu zaradi lažje poškodbe.

Prvič sta od začetka igrala desni bočni branilec Mitch Apau in vezist Dario Čanađija, Branko Ilić se je z boka znova preselil na osrednjega branilca, prvič po zvinu gležnja na derbiju proti Mariboru 29. aprila je vso tekmo igral Nik Kapun.

Ilić: Ne smemo zganjati evforije

"Zelo smo zadovoljni in veseli, ne spomnim se, kdaj smo nazadnje dvakrat zapored zmagali. Gremo korak za korakom, kot sem rekel že po tekmi proti Celju, ne smemo zganjati evforije. Čaka nas zelo dolgo prvenstvo. Mislim, da smo lahko še veliko boljši kot do zdaj. Na tem tudi delamo," je dejal kapetan Ilić. Olimpija pred nedeljskim srečanjem v letu 2017 sploh še ni povezala dveh zmag zapovrstjo!

"Za tekmo v tem obdobju smo lahko res zadovoljni. Naša zmaga niti za trenutek ni bila vprašljiva," je menil trener Igor Bišćan.

Issah Abass je zadel drugič zapored, Blessing Eleke pa v drugem polčasu le štiri minute po vstopu na igrišče, ko je z mojstrskim preigravanjem, dvojno podajo z Ricardom Alvesom in lepim strelom spomnil na čase izpred dveh let, ko je blestel v goriškem dresu. Mrežo je zatresel prvič po 9. aprilu, ko je v Celju v 95. minuti izenačil na 1:1. Oba strelca sta se po zadnjem sodnikovem žvižgu razigrano hladila s curkom vode za zalivanje zelenice.

Jogan: Nogometa čez noč nismo pozabili igrati

Novogoričani so v napornem ritmu vključno s tekmama v kvalifikacijah za Evropsko ligo proti Panioniosu doživeli četrti zaporedni poraz. Obramba, v kateri se pozna, da jo je zapustil v Rostov prodani Matija Boben, si je znova privoščila preveč napak, v napadu pa ni bilo idej. Gorica, ki je lansko sezono končala s 13 tekmami brez poraza in si drugo mesto zagotovila prav po zmagi nad Olimpijo v predzadnjem krogu, je sprožila le en strel v okvir vrat.

"Ne bi rekel, da smo v krizi, nogometa čez noč nismo pozabili igrati. Moramo dati glave skupaj in pogledati, kje smo grešili. Če to popravimo, sem prepričan, da se bomo prihodnji teden veselili," ostaja optimist kapetan Alen Jogan.

Trener Miran Srebrnič je poudaril, da je Olimpija kakovostnejše moštvo, njegovim igralcem pa je primanjkovalo tudi svežine: "Tekmecem kljub vsemu nismo pustili veliko priložnosti, a so bili učinkoviti, sami pa nismo bili nevarni. Polovične priložnosti so proti taki ekipi premalo."

Srebrnič se je že v četrtek po porazu z 2:3 proti Panioniosu zavedal, da lahko igranje v Evropi pusti posledice. Tedaj je obžaloval hitro prejeti zadetek po dolgi globinski žogi s sredine igrišča, ki je razblinil upanje na lovljenje zaostanka s prve tekme (0:2). Preveč visoko postavljeno igro s premalo potrpežljivosti, discipline in zbranosti v obrambi je označil za "samomor".

V nedeljo bodo belo-modri gostovali pri Celju, ki je edino tako kot Gorica še brez točk. Olimpija bo v Stožicah gostila Aluminij.

M. R.