Rummenigge: To je sramota, to ni bil Bayern

28. september 2017 ob 09:18

Pariz - MMC RTV SLO

Napadalni trio Neymar-Mbappe-Cavani je proti Bayernu navdušil in Paris SG na stavnici Lige prvakov izstrelil takoj za Realom iz Madrida, Bavarce pa pahnil v še večjo krizo. "Nekdo bo moral odgovarjati," pravi Karl Heinz Rummenigge.

Parižani so v drugem krogu Lige prvakov prikazali izjemno predstavo in serijske nemške prvake premagali s 3:0. To je izenačen najvišji poraz Bayerna v skupinskem delu Lige prvakov. Leta 2011 jih je z enakim izidom odpravil Lyon. Med strelce so se vpisali Dani Alves, Edinson Cavani in Neymar, a vse je najbolj navdušil 18-letni Kylian Mbappe, ki se je poigraval z nemško obrambo ter z igrivostjo in hitrostjo osvojil srca navijačev.

"To je preveč. To je nezakonito, kar počne pri teh letih. Čudovito ga je gledati," je po predstavi najstnika odprtih ust ostal tudi nekdanji angleški reprezentant Rio Ferdinand, zdaj strokovni komentator na Otoku.

Medtem ko v Parizu vlada idila, je popolnoma drugače na Bavarskem. Predsednik münchenskega kluba Karl Heinz Rummenigge je dejal, da je bil poraz sramoten in da bo zagotovo imel posledice, kakšne bodo, pa ni natančno pojasnil.

"Za to bo nekdo moral odgovarjati. Tega ne smemo kar pozabiti, o tem porazu se moramo pogovoriti, ga analizirati, moramo biti na jasnem, zakaj je do njega prišlo. Dejstvo je, da to, kar smo videli v Parizu, ni bil Bayern. Pomembno je, da se čim prej vrnemo v zmagovalne tirnice in se začnemo spet predstavljati kot Bayern München," je dejal Rummenigge, ki ni hotel špekulirati z vprašanjem, ali je bila to zadnja tekma Carla Ancelottija na trenerski klopi Bayerna.

Mnogi mediji so Italijana že pokopali, saj nemški prvaki ne blestijo niti v državnem prvenstvu, v katerem za vodilno Borussio Dortmund zaostajajo za tri točke. Mnogi vendarle menijo, da bo dočakal vsaj nedeljsko tekmo v Berlinu. Po njej namreč sledi reprezentančni premor, med katerim bo več časa za trezne odločitve. V nekaterih nemških medijih že špekulirajo in menijo, da bi bil idealen naslednik sedanji trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Do Ancelottija so kritični tudi nekdanji zvezdniki Bayerna. "V igri Bayerna ne vidim nobenega koncepta. Pri zaostanku 0:3 se je videlo, da v igri ni ideje," pravi Oliver Kahn, neusmiljen je tudi Lothar Matthäus: "V Bayernu že dalj časa vre. To je očitno." Pomenljiv je tudi odgovor Arjena Robbna na vprašanje, ali vsi podpirajo trenerja: "Ne bom odgovoril. Najpomembneje je, da zdaj kot moštvo držimo skupaj."

