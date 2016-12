RUSADA: Izjave izkrivljene in vzete iz konteksta

Rusija naj dopinga ne bi več zanikala

28. december 2016 ob 12:34,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 19:13

Moskva - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Rusija naj bi po pisanju New York Timesa prvič priznala, da je vodila široko dopinško kampanjo, v katero je bilo vključenih na stotine ruskih olimpijcev. RUSADA priznanje zanika.

New York Times piše, da so ruski protidopinški uradniki iz tamkajšnje protidopinške agencije (RUSADA) priznali zaroto, a obenem vztrajajo, da ruska država na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom v afero ni bila vpletena. Poleg tega za zlorabo dopinga naj ne bi vedela.

Rusijo in celoten športni svet letos pretresa dopinška afera izjemnih razsežnosti, saj je preiskava Svetovne protidopinške agencije WADE, ki jo je vodil kanadski odvetnik Richard McLaren, razkrila, da je bilo v ruski program sistemskega dopinga, ki ga je vodila in spodbujala država, vključenih več kot 1.000 ruskih športnikov.

Rodčenkov razkril zlorabe

Ruski športni delavci so v preteklosti vehementno drug za drugim zanikali, da bi v Rusiji obstajala dopinška operacija, in to tudi po majskem članku v New York Timesu, v katerem je nekdanji vodja ruskega protidopinškega laboratorija Grigorij Rodčenkov v priznanju detajlno razkril zlorabe ruskih uradnikov in športnikov, kar so potrdili tudi mednarodni preiskovalci. Zdaj pa so Rusi povsem obrnili ploščo in priznali zlorabe, saj druge možnosti, da bi še kdaj gostili večja tekmovanja v olimpijskih športih, verjetno nimajo.

"Najvišji uradniki v zaroto niso bili vpleteni"

Ruski protidopinški uradniki so tako po mesecih in mesecih vztrajnega zanikanja zdaj javno priznali, da gre res za dopinško zaroto. "Gre za institucionalno zaroto, za leta in leta zlorabe prepovedanih sredstev," je dejala Ana Anceljovič, direktorica ruske protidopinške agencije, in obenem zanikala, da bi šlo za državno voden sistemski program dopinga. "Najvišji državni uradniki v zaroto niso bili vpleteni."

Anceljovičeva ob izsledkih preiskave šokirana

Anceljovičeva, ki ni bila neposredno vpletena v preiskavo, je dejala, da je bila ob izsledkih šokirana, so zapisali pri New York Timesu. Obenem je poudarila, da državni vrh v dopinško zaroto ni bil vpleten. Vitalij Smirnov, 81-letni veteranski športni delavec, ki ga je Putin letos postavil na čelo ekipe za boj proti dopingu, je dejal: "Z mojega vidika - kot nekdanji minister za šport in predsednik olimpijskega komiteja lahko rečem: naredili smo veliko napak." A v isti sapi je Smirnov na plan potegnil tudi sporno politiko uporabe dopinga z dovoljenjem v terapevtske namene, ki jo je razkrila ruska skupina hekerjev Fancy Bears. WADA je namreč številnim športnim zvezdnikom dovolila uporabo določenih prepovedanih sredstev v terapevtske namene, med njimi so imeli takšno dovoljenje tudi ameriški plavalec Ryan Lochte, telovadka Simone Biles, teniški igralki Serena in Venus Wiliams ter drugi.

Smirnov meni, da razkriti dokumenti o "terapevtski rabi dopinga z dovoljenjem WADE" jasno kažejo, da imajo športniki zahodnih držav zaščito pri svetovni protidopinški agenciji. "Rusija nikoli ni imela takšnih priložnosti, kot so jih imele druge države. Vsesplošno mnenje v Rusiji je, da drugače nismo imeli nobenih možnosti," je dejal Smirnov.

RUSADA: Anceljovičevo napačno citirali

Iz Rusije je hitro prišel demanti besed Anceljovičeve. Ruska državna agencija TASS je objavila, da so bile po mnenju RUSADE izjave Anceljovičeve "izkrivljene in vzete iz konteksta". "Poudariti želimo, da RUSADA ni mogla priznati ali zanikati institucionalne zarote," je v izjavi za javnost zapisala RUSADA.

Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem za TASS dejal, da Kremelj "kategorično zanika" dopinške obtožbe, predstavljene v omenjenem časopisnem članku.

McLaren: Dopinške programe podpiral državni vrh

McLaren je sicer v drugem delu poročila ta mesec razkril, da je več kot 1.000 ruskih športnikov iz 30 športov sodelovalo v dopinških programih ruskega ministrstva za šport, ki jih je podpiral tudi državni vrh, prepovedana sredstva pa so zlorabljali tako na zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju kot tudi na poletnih igrah 2012 v Londonu in drugih velikih športnih tekmovanjih.

Mutko: Trditve niso dokazane

Ruski minister za šport Vitalij Mutko je 9. decembra, ko je bilo objavljeno McLarnovo poročilo, za agencijo TASS dejal, da McLarnove trditve o institucionalni zaroti niso dokazane. Ne glede na to je bil drugi del poročila nov udarec za ruski šport, ki si ni opomogel vse od julijske objave prvega dela McLarnovega poročila, ki je vodilo k izključitvi ruske atletske reprezentance z vseh mednarodnih tekmovanj, tudi z olimpijskih iger v Riu de Janeiru.

M. L., M. R.