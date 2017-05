Rusi dobili "loterijo" proti Švedom

Slovenija igra v soboto proti Švici

5. maj 2017 ob 16:15,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 18:47

Pariz/Köln - MMC RTV SLO

Hokejisti Rusije so v uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije v Kölnu z 2:1 po kazenskih strelih premagali Švede. Finska je bila v Parizu s 3:2 boljša od Belorusije.

Švedi so povedli v 15. minuti, ko je zadel Elias Lindholm. Rusija je nato izenačila v 44. minuti prek Sergeja Andronova.

Moža odločitve Panarin in Vasilevski

Ker v rednem delu in v podaljšku ni bilo zmagovalca, so odločili kazenski streli, pri katerih je bil edini uspešen Artemi Panarin, ki je v drugi seriji matiral Viktorja Fastha. Na drugi strani je Andrej Vasilevski ubranil vse tri poskuse Švedov. Razmerje strelov je bilo 30:23 za Ruse.

Med 16 reprezentancami, ki nastopajo na prvenstvu, je tudi Slovenija. Varovanci Nika Zupančiča bodo uvodno tekmo turnirja odigrali v soboto ob 12.15 proti Švici.

Zadnjeuvrščena izpadeta iz elite

16 reprezentanc je razporejenih v dve skupini s po osmimi moštvi. Prve štiri napredujejo v četrtfinale, zadnji ekipi iz vsake od skupin pa izpadeta v nižji rang tekmovanja. Na letošnjem SP divizije I (skupina A) sta si napredovanje na SP 2018 zagotovili Avstrija in Južna Koreja. Naslov prvakov branijo Kanadčani.

HOKEJ NA LEDU



SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

KÖLN, skupina A



ŠVEDSKA - RUSIJA

*1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Lindholm 15.; Andronov 44.

* - po kazenskih strelih

Danes ob 20.15:

ZDA - NEMČIJA

Lestvica: * x RUSIJA 1 0 1 0 0 2:1 2 ŠVEDSKA 1 0 0 1 0 1:2 1 DANSKA - - - - - -:- - ITALIJA - - - - - -:- - LATVIJA - - - - - -:- - NEMČIJA - - - - - -:- - SLOVAŠKA - - - - - -:- - ZDA - - - - - -:- - * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



PARIZ, skupina B



FINSKA - BELORUSIJA

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Aho 3., Osala 6., Savinainen 50.; Šarangovič 39., Koviršin 45.

Danes ob 20.15:

ČEŠKA - KANADA

Lestvica: * x FINSKA 1 0 0 0 0 3:2 3 BELORUSIJA 1 0 0 0 1 2:3 0 ČEŠKA - - - - - -:- - FRANCIJA - - - - - -:- - KANADA - - - - - -:- - NORVEŠKA - - - - - -:- - SLOVENIJA - - - - - -:- - ŠVICA - - - - - -:- - * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. V.