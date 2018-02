Rusi ostajajo nerešljiva uganka za Slovence

5. februar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 22:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v futsalu je izpadla v četrtfinalu evropskega prvenstva v Ljubljani. Rusija je bila boljša z 2:0, v drugem polčasu sta zadela Eder Lima in Robinho.



Slovenija je izenačila največji uspeh reprezentančnega futsala. Predtem so bili Slovenci v četrtfinalu še na evropskem prvenstvu leta 2014. Stožice so bile znova razprodane, zbralo se je kar 10.369 gledalcev. V desetih medsebojnih dvobojih s Slovenijo tako Rusi še ne poznajo poraza. Rusija se bo v polfinalu merila z boljšim iz torkovega obračuna med Portugalsko in Azerbajdžanom.

Slovenija je tekmo odigrala brez kaznovanega Roka Mordeja, tudi zato sta več priložnosti dobila Žiga Čeh in Dejan Bizjak. Čeprav oslabljena, je tekmo začela odločno in bila povsem enakovredna favoriziranim tekmecem.

Puškar preprečil vodstvo Rusov

Oboji so v prvih desetih minutah prišli do nekaj strelov, ki pa niso pomenili večje nevarnosti. V 12. minuti je po kotu žoga v kazenskem prostoru prišla do Kristjana Čujca, ki je z levico preslabo streljal. V zadnjih sedmih minutah prvega dela so se prebudili tudi Rusi. Tako je v 13. minuti prvič resno posredoval Damir Puškar po strelu Artema Nijazova, v isti minuti je Sergej Abramov žogo preusmeril malo mimo vrat, v 15. minuti pa je dvakrat sprožil Eder Lima, obakrat pa je bil na mestu slovenski vratar Puškar.

V 19. minuti so Rusi znova ogrozili Puškarja, ko je iz bližine poskusil Nijazov, a je 30-letni vratar Dobovca znova preprečil rusko veselje, tako da sta ekipi na glavni odmor odšli ob začetnem izidu.

Eder Lima učinkovito končal protinapad

V drugem polčasu je najprej dvakrat streljal Alen Fetić, pozneje pa so spet malce pritisnili Rusi, tako je v 26. minuti Puškar obranil strela Danila Davidova in Ivana Čiškale. V 27. minuti so evropski podprvaki povedli, potem ko je Čiškala stekel v protinapad, podal do Ederja Lime, ki je iz bližine poslal žogo pod prečko.

Čujec stresel vratnico

V 29. minuti je Čujec streljal od daleč ob igri z igralcem več, žoga pa se je od enega izmed Rusov odbila v vratnico. Tri minute zatem je Matej Fideršek iz ugodnega položaja žogo poslal malo mimo vrat, Igor Osredkar pa je - vse ob igri z igralcem več - s strani sicer žogo poslal proti vratom, a je bil na mestu Georgi Zamartadze, tako kot tudi v 37. minuti.

Robinho potrdil zmago Rusov

Slovenci so ob koncu ves čas igrali z igralcem več, pritiskali, a do nevarnega strela niso prišli. Rusi so izjemno igrali v obrambi. Dobrih 20 sekund pred koncem je Robinho po protinapadu postavil končni izid.

Dobovičnik: Rusi so prestavili v eno ali dve prestavi višje

"Tekma je bila za nas zelo naporna. Rusija je iz predtekmovanja prestavila v eno ali dve prestavi višje. Je izvrstna ekipa z dolgo rotacijo. Igrali smo na edini način, ki je bil možen. Na žalost se ni izšlo. Malo smo razočarani, ampak izgubili smo proti reprezentanci, ki je vedno v vrhu," je pojasnil sekektor Andrej Dobovičnik.

Selektor Rusije Sergej Skorovič je bil seveda zelo zadovoljen: "Najlepša stvar v tem športu so zadetki. Zmagali smo na težki tekmi pred polno dvorano domačih navijačev. Zdaj pa prihajajo še težje tekme. Vsaka tekma na EP-ju je res težka, tudi današnja ni bila nič drugačna. Vedeli smo, da Slovenija uporablja omejeno število igralcev, da igrajo določeni veliko časa. Lahko igra hitro, ampak ne dolgo. Na to smo se pripravili in si tudi zaslužili tisti prvi zadetek in na koncu zmago."

Rusi, evropski prvaki iz leta 1999, so se na zadnjih treh EP-jih vselej prebili v finale, a tam v vseh treh poskusih ostali praznih rok. Pred slabim letom in pol so klonili tudi v finalu svetovnega prvenstva v Kolumbiji, kjer so bili boljši Argentinci.

Slovenci še brez zmage nad Rusi

Zgodovina medsebojnih tekem ne govori v korist Slovenije. Ta je na devetih srečanjih zbrala le en neodločen izid, kar osemkrat pa je bila poražena. Nazadnje sta se ekipi srečali leta 2012, ko so Slovenci v Velenju in Litiji izgubili z 1:2 oziroma 1:3. Na evropskih prvenstvih pa sta se moštvi nazadnje merili leta 2010 na Madžarskem, ko so Rusi zmagali s 5:1. Leta 2003 v Italiji, ko je Slovenija debitirala na EP-jih, je bilo 4:3 za Rusijo.

Prvi so si četrtfinale na 11. EP-ju v futsalu priborili Kazahstanci, ki so s 3:1 premagali Srbijo. Dvoboj si je v Stožicah ogledalo 5.200 gledalcev. Prvi zadetek je dosegel Serik Žamankulov v sedmi minuti. Douglas Junior je izvedel prosti strel, Miodrag Aksentijević je žogo odbil, a le do Žamankulova, ki je iz bližine ugnal srbskega vratarja. V 23. minuti je po protinapadu zadel Tajnan.

Srbi so pritiskali, si priigrali veliko priložnosti in v 36. minuti dočakali zadetek. Slobodan Rajčević, ki je predtem zapravil številne priložnosti (dvakrat je tudi stresel vratnico), je močno udaril in Srbe vrnil v igro. Douglas je v zadnji minuti z golom v prazno mrežo (prestregel je podajo Mladena Kocića) potrdil zmago Kazahstana, ki brani tretje mesto s prejšnjega EP-ja, ko je v boju za bron premagal prav - Srbijo.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

SLOVENIJA - RUSIJA 0:2 (0:0)

10.369; Eder Lima 27., Robinho 40.

Slovenija: Puškar, Totošković, Osredkar, Vrhovec, Fideršek, Sever, Bizjak, Širok, Čujec, Turk, Fetić, Štendler, Čeh.

Rusija: Zamtaradze, Romulo, Eder Lima, Davidov, Čiškala, Putilov, Liskov, Milovanov, Abramov, Robinho, Nijazov, Abramovič, Afanasjev, Esquerdinha.

Sodnika: Coelho (Por)/Sorescu (Rom)

SRBIJA - KAZAHSTAN 1:3 (0:1)

5.246; Rajčević 36.; Žamankulov 7., Tajnan 23., Douglas Junior 40.

Torek ob 18.00:

PORTUGALSKA - AZERBAJDŽAN

Ob 21.00:

UKRAJINA - ŠPANIJA

Polfinale: četrtek ob 18.00 in 21.00

Tekma za 3. mesto: sobota ob 18.00

Finale: sobota ob 20.45

M. R.