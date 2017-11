Rusi za zdaj ne bodo vračali odvzetih medalj iz Sočija

Dopinška zgodba z odvzemi medalj in prepovedmi nastopov za ruske športnike na olimpijskih igrah se nadaljuje. Foto: Reuters

Ocenite to novico!

Pritožili se bodo

29. november 2017 ob 18:27

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V Rusiji za zdaj ne nameravajo vrniti medalj, ki so jih njihovi suspendirani športniki osvojili na zimskih olimpijskih igrah v domačem Sočiju leta 2014.

Rusko ministrstvo za šport je danes sporočilo, da njihovi športniki, ki jim je Mednarodni olimpijski komite (Mok) v zadnjem času zaradi vpletenosti v dopinško afero Soči 2014 teoretično odvzel medalje, teh v resnici ne bodo vrnili - vsaj ne, dokler ne bodo obravnavali njihovih pritožb.

"Ruska zveza za bob in smučarska zveza Rusije sta pripravljeni vložiti pritožbe na odločitve Moka na razsodišče Cas v Lozani," je po poročanju agencije Interfax sporočilo ministrstvo za šport in dodalo, da športniki do takrat nimajo namena vračati medalj.