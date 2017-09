Rusija izginja "z radarja" znova bledih Slovencev

Mož odločitve Adam Nemec v 81. minuti

1. september 2017

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 22:28

Trnava

Slovenski nogometaši so v boju za svetovno prvenstvo v Rusiji z 0:1 izgubili na Slovaškem, s čimer so si močno zmanjšali možnosti za osvojitev vsaj drugega mesta v skupini F, ki pelje v dodatne kvalifikacije.

Slovaki so namreč tri kroge pred koncem pobegnili na štiri točke prednosti, ki jih bodo varovanci Srečka Katanca težko nadoknadili.

Katanec je v Trnavi v začetno postavo nekoliko presenetljivo uvrstil debitanta Amedeja Vetriha, medtem ko je Benjamin Verbič ostal na klopi. Slovenci so bili tudi na tokratnem gostovanju bledi, brez pravega naboja in energije. Slovaki so bili od prve mnute naprej občutno boljši nasprotnik. Slovenijo je v igri držal le vratar Jan Oblak, ki je že v prvem polčasu ubranil nekaj težkih strelov.

Slovenija je slovaški pritisk vzdržala do 81. minute, ko je po prodoru Roberta Maka in prečki Mareka Hamšika žogo v mrežo pospravil Adam Nemec za zmago. Slovenci do konca niso imeli dinamita za izenačenje, tako da je bil drugi poraz v kvalifikacijah, ki je Slovenijo pahnil na četrto mesto v skupini, neizbežen. Posest žoge: 68:32, streli v okvir vrat 6:3 - oboje za Slovaško.

Slovenija bo v ponedeljek v Stožicah gostila Litvo, ki je tokrat doma z 0:3 klonila proti Škotski. Anglija je pričakovano zmagala na Malti (4:0).

Oblak reševal Slovence

Po začetnem otipavanju so prvi zapretili Slovaki. V sedmi minuti je z roba kazenskega prostora dlani vratarja Jana Oblaka ogrel Peter Pekarik. Malo kasneje je moral zaradi poškodbe prepone z zelenice Bojan Jokić. Zamenjal ga je Mitja Viler. Sledili sta dve izjemni nevarni akciji Slovakov, pri katerih se je izkazal Oblak. Najprej je Oblak ubranil poskus Adama Nemca iz neposredne bližine, nato pa še s pravo parado poskus Mareka Hamšika od daleč. Slovaki so bili v prve četrt ure gospodarji na zelenici.

Po slabšem začetku je "znake življenja" pokazala tudi Slovenija. Josip Iličić je izsilil prekršek na desni strani, blizu kazenskega prostora. Sledil je prosti strel Valterja Birse, ki pa se ni končal s slovenskim poskusom v okvir vrat. Slovenci so v nadaljevanju uprizorili še nekaj obetavnih akcij, a brez prave nevarnosti za slovaškega vratarja Martina Dubravko. Manjkala je podaja ali dve.

Oblak spet preprečil vodstvo Slovakov

V 34. minuti je Slovaška prišla do prostega strela z okoli 18 metrov. K žogi je pristopil Hamšik in sprožil mimo živega zidu, a je zadetek s še eno vrhunsko obrambo preprečil Oblak, ki je žogo izbil z levico. Slovaki so bili boljše moštvo, močnejše na sredini, medtem ko so Slovenci čakali na priložnost iz protinapadov. V 44. minuti je od daleč močno sprožil Robert Mak, a je sijajni Oblak s fantastično parado še enkrat pokazal, zakaj je eden najboljših vratarjev na svetu. Tik pred koncem polčasa še en nevaren napad Slovakov, a je branilec Pekarik zadel le zunanji del mreže. Statistika prvega polčasa: posest žoge 67:33, streli v okvir vrat 5:0 - vse v korist Slovakov.

Oblak dobil tudi dvoboj z Makom

Ti so bili nevarnejši tudi v drugem polčasu. V 51. minuti se je tako na desni strani sam pred Oblakom znašel Robert Mak, a je slovenski vratar uspel toliko preusmeriti žogo, da je zadela zunanji del mreže. Malo kasneje je na drugi strani v eni od redkih nevarnih akcij zapretila tudi Slovenija, a je bil poskus Tima Matavža blokiran. V 60. minuti je Birso zamenjal Benjamin Verbič. Prav Verbič je v 69. minuti poslal nevaren predložek v kazenski prostor domačih, kjer je bil Matavž za las prekratek.

Nemec na pravem mestu po prečki Hamšika

Tudi v končnici tekme je Slovaška pletla obetavne akcije na slovenski polovici. V 80. minuti še zadnja menjava na slovenski strani: namesto Krhina je vstopil Rajko Rotman. Le malo kasneje pa vodstvo Slovakov. Mak je na desni strani kazenskega prostora ušel Verbiču, nato podal pred vrata, kjer je Hamšik najprej zadel prečko, žoga se je odbila do Adama Nemca, ta pa jo je nato s kakšnega metra pospravil v mrežo. Slovaki so tako kronali terensko premoč, ki so jo imeli vso tekmo. Dvoboj je bil s tem odločen, saj Slovenci niso imeli moči za izenačenje.

Srečko Katanec, selektor Slovenije: "Zaslužena zmaga Slovakov. Prekašali so nas v vseh prvinah. Tehničnih in predvsem v fizični moči. Do 60., 70. minute smo še poskušali, se uspešno branili, nato pa žal dobili ta zadetek. V uvodnih 15, 20 minutah smo jih kar visoko krili. Tudi oni so imeli določene težave pri vzpostavitvi igre. Moramo pa vedeti, da ima Slovaška zelo kakovostne igralce, izredno tehnično močne. Imeli smo tudi že nekaj težav pred tekmo, saj nekateri igralci ne igrajo veliko v svojih klubih. Slovaki pa so nam delali kar nekaj težav, bočne igralce imajo zelo močne, pri teh so delali višek igralca."

Jan Kozak, selektor Slovaške: "Ozračje je bilo res lepo, igralci pa pripravljeni. Presenetilo me je, kako so igralci že takoj na začetku tekme vedeli kako in kaj igrati, bili so lahkotni in sproščeni. Prvi polčas je bil res odličen. Bal sem se le kakšnega protinapada ali prekinitve Slovenije. Tudi v drugem polčasu smo imeli priložnosti in tudi zadeli, kar me veseli."



KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



SKUPINA F



SLOVAŠKA - SLOVENIJA 1:0 (0:0)

16.896; Nemec 81.

Slovaška: Dubravka, Pekarik, Škrinjar, Hubočan, Gyomber, Kucka (65./Greguš), Mak , Lobotka, Hamšik (87./Duda), Weiss (54./Rusnak), Nemec.



Slovenija: Oblak, Jokić (9./Viler), Mevlja, Cesar, Skubic, Krhin (80./Rotman), Kurtić, Vetrih, Iličić, Birsa (60./Verbič), Matavž.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



MALTA - ANGLIJA 0:1 (0:0)

Kane 53., 93., Bertrand 86., Welbeck 91.



LITVA - ŠKOTSKA 0:3 (0:2)

Armstrong 25., Robertson 30., McArthur 72.

Lestvica: ANGLIJA 7 5 2 0 14:2 17 SLOVAŠKA 7 5 0 2 13:4 15 ŠKOTSKA 7 3 2 2 12:10 11 SLOVENIJA 7 3 2 2 6:4 11 LITVA 7 1 2 4 6:14 5 MALTA 7 0 0 7 2:19 0

SKUPINA C



SAN MARINO - SEVERNA IRSKA 0:3 (0:0)

Magennis 70., 75., Davis 78./11-m



NORVEŠKA - AZERBAJDŽAN 2:0 (1:0)

King 32./11-m, Sadigov 59./ag

: Gusejnov 90./Azerbajdžan



ČEŠKA - NEMČIJA 1:2 (0:1)

Darida 78.; Werner 4., Hummels 88.

Lestvica: NEMČIJA 7 7 0 0 29:2 21 SEVERNA IRSKA 7 5 1 1 14:2 16 ČEŠKA 7 2 3 2 10:7 9 NORVEŠKA 7 2 1 4 8:10 7 AZERBAJDŽAN 7 2 1 4 3:11 7 SAN MARINO 7 0 0 7 1:33 0

SKUPINA E



KAZAHSTAN - ČRNA GORA 0:3 (0:1)

Vešović, 31., Bećiraj 53., Simić 63.



DANSKA - POLJSKA 4:0 (2:0)

Delaney 16., Cornelius 42., Jörgensen 59., Eriksen 80.



ROMUNIJA - ARMENIJA 1:0 (0:0)

Maxim 90.;

: Voskanjan 54./Armenija

Lestvica: POLJSKA 7 5 1 1 15:11 16 ČRNA GORA 7 4 1 2 17:7 13 DANSKA 7 4 1 2 14:6 13 ROMUNIJA 7 2 3 2 8:7 9 ARMENIJA 7 2 0 5 6:15 6 KAZAHSTAN 7 0 2 5 4:19 2

