Rusija na kolenih, Slovenija med rokometno elito!

V torkovem četrtfinalu najverjetneje z Nemčijo

21. januar 2017 ob 16:22,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 22:17

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so vzdržali pritisk, premagali Rusijo z 32:26 in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva v Franciji.

Slovenci so prvi polčas odigrali nekoliko slabše, premehko, očitno nervozno, tako da so Rusi ob glavnem odmoru vodili s 15:13.

Nadaljevanje je prineslo boljši, odločnejši obraz Slovenije, ki je hitro izničila zaostanek, nato pa s serijo 6:1 v 42. minuti ušla na 23:18. Odpor Rusije je bil (presenetljivo) zlomljen, Slovenci so tekmo mirno pripeljali do konca.

Za igralca tekme je bil razglašen Darko Cingesar, ki je dosegel šest golov iz prav toliko poskusov.

Slovenci se bodo v četrtfinalu, ki bo v torek, pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nemčijo in Katarjem.

Rusija povedla s 5:3

Slovenija je tekmo začela v postavi Miha Zarabec, Jure Dolenec, Gašper Marguč, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Darko Cingesar in Matevž Skok. Rusi so trikrat povedli, Slovenci pa so po drugem golu Cingesarja izenačili na 3:3. Rusi so vse uvodne zadetke dosegli z zunanjih položajev. Ko je zabil še Danil Šiškarev s krila, je semafor v 8. minuti kazal +2 za Ruse. Na slovensko srečo je malo kasneje Cingesar s krila znižal na 5:4.

Prvo slovensko vodstvo v 16. minuti

V 12. minuti je Mačkovšek v protinapadu izenačil na 7:7, a je na drugi strani razpoloženi Sergej Šelmenko s tretjim golom znova poskrbel za rusko vodstvo. Sledili sta dve ruski izključitvi, kar so Slovenci izkoristili. Dolenec in Marguč sta v 16. minuti s sedemmetrovk poskrbela za prvo slovensko vodstvo (9:8). Malo kasneje je Gaber zapravil "zicer" za +2.

Rusi kaznovali slovenske napake

Kar ni uspelo Gabru, je v 20. minuti Dolencu, ki je ob prednosti igralca več zadel za 11:9. Sledila sta dva zapravljena napada (Vid Poteko zastreljal zicer), kar so Rusi kaznovali in v 23. minuti po protinapadu Gleba Kalaraša izenačili na 11:11. Selektor Veselin Vujović je vzel minuto odmora.

Polčas 15:13 za Rusijo

Po njej je debitant Jan Grebenc zadel za 12:11 in si prislužil Vujovićevo pohvalo. Črnogorski strokovnjak pa je bil že nekaj minut kasneje slabše volje. Po zapravljenih slovenskih napadih je Rusija v predzadnji minuti ušla na 15:13, kar je bil tudi izid polčasa. Slovenci so imeli veliko težav pri prebijanju visoke ruske obrambe, "tepli" pa so jih tudi vsaj trije zgrešeni "zicerji". Dolenec je dosegel štiri gole.

Cingesar, Kavtičnik in Janc zadevali za preobrat

Drugi del je Slovenija začela v postavi Blaž Janc, Cingesar, Gaber, Vid Kavtičnik, Grebenc, Marko Bezjak in Skok v vratih. Slovenci so ga odprli dobro, saj je Gaber znižal na 15:14, Grebenc v 35. minuti izenačil na 16:16, Cingesar pa v 37. minuti poskrbel za vodstvo z 18:17. Isti igralec je v 40. minuti spretno "ukradel" žogo in povišal na 20:18. Ruski selektor Dmitri Torgovanov je moral vzeti minuto odmora. Po njej je Janc zabil za 21:18. Ko je Janc po obrambi Skoka uspešno zaključil še protinapad, je semafor kazal 22:18. A to še ni bilo vse. Janc je malo kasneje povišal na 23:18.

Slovenci ušli na +6

Ruska ladja se je začela potapljati, Slovenci pa so postajali vsebolj samozavestni. Rusom so začeli popuščati živci, tako da so pri 24:20 zaradi prekrška in ugovarjanja dobili štiri minute kazni. Marguč je povišal na +5, Cingesar pa s svojim šestim golom v 48. minuti na +6 (26:20). Torgovanov je moral spet vzeti minuto odmora. Ta ni pomagala, saj so Slovenci s skoncentrirano in odločno igro tako v obrambi, kjer se je razigral Skok, kot v napadu držali lepo prednost 5-6 golov. Že nekaj minut pred koncem je postalo jasno, da v četrtfinale zasluženo potuje Slovenija.

Norveška izločila Makedonijo; Brazilci namučili Špance

Kot prva si je četrtfinale zagotovila Norveška, ki je v drugem polčasu zlomila odpor Makedonije za zmago s 34:24. Nepričakovano težko delo so imeli Španci, ki so se mučili z Brazilci, na koncu pa zmagali z 28:27. Odločilni gol je na začetku zadnje minute dosegel Alex Dušebajev.



Francozi zmagali pred 28.000 gledalci v Lillu

Gostiteljica Francija je z 31:25 ugnala Islandijo. Francozi so slavili pred 28.000 gledalci na stadionu Pierre Mauroy v Lillu. Gre za rekord na svetovnih prvenstvih, ne pa aboslutni. Poleti 2014 si je namreč tekmo nemške bundeslige med ekipama Rhein Neckar Löwen in HSV Hamburg na nogometnem stadionu v Frankfurtu ogledalo kar 44.189 gledalcev.



25. SVETOVNO PRVENSTVO



OSMINA FINALA

Pariz:

SLOVENIJA - Rusija 32:26 (13:15)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 1, Henigman, Marguč 5 (5), Kavtičnik 3, Janc 3, Dolenec 4 (1), Cingesar 6, Poteko, Kodrin 1, Gaber 1, Bezjak 2, Grebenc 2, Zarabec, Mačkovšek 4.

Rusija: Bogdanov, Pavlenko, Kirijev, Kiselev, Šiškarev 5, Kovalev 1 (1), Škurinski, Černoivanov 1, Dereven 5, Čipurin, Kalaraš 3, Šelmenko 4, Dibirov 3, Soroka, Valiulin 1, Žitnikov 3.

Sedemmetrovke: 6/6; 1/1

Izključitve: 4 min; 14 min

RK: Kalaraš 54./Rusija

Albertville:

NORVEŠKA - Makedonija 34:24 (12:10)

Jondal in Tangen po 6; K. Lazarov 6.

Lille:

FRANCIJA - Islandija 31:25 (14:13)

Guigou 6, Fabregas in Remili 5; Karason 7, Gudmundsson 4.

Montpellier:

Brazilija - ŠPANIJA 27:28 (18:16)

Silva 7; Canellas in Dušebajev po 5.

Nedelja ob 16.00 (Albertville):

DANSKA - MADŽARSKA

Ob 16.00 (Lille):

BELORUSIJA - ŠVEDSKA

Ob 18.00 (Pariz):

NEMČIJA - KATAR

Ob 20.45 (Montpellier):

EGIPT - HRVAŠKA

A. V.