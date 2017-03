Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jevgenija Medvedjeva je bila znova razred zase. Foto: Reuters VIDEO Najstnica Medvedjeva pome... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ruska najstniška senzacija Medvedjeva ubranila naslov

Srebro in bron v Kanado

31. marec 2017 ob 23:10

Helsinki - MMC RTV SLO/STA

17-letna Jevgenija Medvedjeva je na svetovnem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Helsinkih osvojila naslov svetovne prvakinje. To je njen drugi naslov, potem ko je bila najboljša tudi lani v Bostonu.

Rusinja je najbolje opravila že kratki program, z dolgim pa prepričljivo ubranila krono najboljše umetnostne drsalke na svetu. Za svoja nastopa je prejela skupno oceno 233,41 točke, kar je tudi nov rekordni izkupiček za Moskovčanko.

Medvedjeva je dobesedno pometla s konkurenco v dvorani Hartwall Arena v finski prestolnici. Za finalni nastop je prejela 154,40 točke, kratki program pa je osvojila s seštevkom 79,01 točke. Dvakratna evropska prvakinja je postala prva umetnostna drsalka po Američanki Michelle Kwan v letu 2001 z ubranjenim naslovom svetovne prvakinje.

Po kratkem programu sta bili na drugem in tretjem mestu Kanadčanki Kaetlyn Osmond in Gabrielle Daleman, ki sta svoji mesti obdržali tudi po finalu. Kanada ima tako kolajni srebrnega in bronastega sijaja. Osmondova je osvojila 218,13 točke, Dalemanova pa 213,52 točke.

Daša Grm je tekmovanje končala po kratkem programu. Tega je končala na predzadnjem, 36. mestu, za svoj nastop pa je prejela oceno 46,63.